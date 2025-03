Rio Tietê agoniza: toxinas matam peixes e ameaçam a saúde

Além da contaminação ao ambiente e à saúde, tem ainda os impactos econômicos, pois a situação do rio causa prejuízos à pesca e ao turismo local e ocasiona no aumento dos custos no tratamento da água potável.

A situação é preocupante

Em entrevista à Folha da Região/Sampi, o biólogo Marcelo Oliveira elencou as ações que são necessárias para a recuperação do rio Tietê:

Controle de nutrientes : é fundamental melhorar o tratamento de esgoto e reduzir o uso indiscriminado de fertilizantes no entorno das margens do rio.

: é fundamental melhorar o tratamento de esgoto e reduzir o uso indiscriminado de fertilizantes no entorno das margens do rio. Monitoramento constante : é preciso de testes frequentes para diminuir a concentração dessas cianobactérias e das toxinas que elas liberam. Isso deve ser uma prioridade dos órgãos ambientais competentes.

: é preciso de testes frequentes para diminuir a concentração dessas cianobactérias e das toxinas que elas liberam. Isso deve ser uma prioridade dos órgãos ambientais competentes. Tratamento adequado da agua : os sistemas de tratamento precisam ser modernizados para remover as toxinas, garantindo que a água chegue segura às casas.

: os sistemas de tratamento precisam ser modernizados para remover as toxinas, garantindo que a água chegue segura às casas. Recuperação do ecossistema: restaurar as matas ciliares é essencial para filtrar poluentes antes que cheguem aos rios. Além disso, práticas mais sustentáveis na agricultura precisam ser incentivadas.

Questionado se a grande poluição do rio Tietê que ocorre na capital do estado pode ter chegado à região, o biólogo acredita que sim, mas aqui o problema se agrava principalmente pelo excesso de nutrientes vindos da agricultura e pela falta de tratamento adequado de efluentes urbanos e industriais.



“Como é o caso de Bauru que joga 96% de todo seu esgoto em afluentes do Tietê e que acabam chegando ao rio. Além disso, os reservatórios ao longo do rio fazem com que esses poluentes fiquem represados, criando um ambiente perfeito para a proliferação das cianobactérias”, afirma.