A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que uma massa de ar frio e seco deve manter o tempo estável e as temperaturas mais amenas em grande parte do Estado entre terça-feira (19) e quinta-feira (21).

Segundo o órgão estadual, o período será marcado pelo predomínio de sol entre nuvens e redução das condições para chuva na maior parte do território paulista. A previsão também aponta possibilidade de nevoeiros nas primeiras horas do dia, principalmente nas regiões leste e central do Estado.

Na terça-feira (19), o afastamento da frente fria favoreceu tempo firme na maioria das cidades paulistas, embora áreas do leste ainda tiveram registros de pancadas isoladas acompanhadas de ventos e descargas elétricas.