A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que uma massa de ar frio e seco deve manter o tempo estável e as temperaturas mais amenas em grande parte do Estado entre terça-feira (19) e quinta-feira (21).
Segundo o órgão estadual, o período será marcado pelo predomínio de sol entre nuvens e redução das condições para chuva na maior parte do território paulista. A previsão também aponta possibilidade de nevoeiros nas primeiras horas do dia, principalmente nas regiões leste e central do Estado.
Na terça-feira (19), o afastamento da frente fria favoreceu tempo firme na maioria das cidades paulistas, embora áreas do leste ainda tiveram registros de pancadas isoladas acompanhadas de ventos e descargas elétricas.
Já na quarta-feira (20), a massa de ar frio continua influenciando o clima, mantendo estabilidade atmosférica em praticamente todo o Estado. Apenas áreas próximas ao litoral podem ter chuvas persistentes. No interior, a tendência é de queda na umidade relativa do ar durante a tarde.
Para quinta-feira (21), a previsão indica continuidade do tempo firme, com amanhecer de temperaturas mais baixas e possibilidade de neblina em diversas regiões paulistas. Durante a tarde, os termômetros devem subir gradativamente.
Região Noroeste
De acordo com dados do radar meteorológico da IPMet/Unesp, cidades da região de Araçatuba devem permanecer com temperaturas estáveis entre esta quarta-feira (20) e o próximo domingo (25).
A previsão aponta mínimas próximas dos 17 graus e máximas que não devem ultrapassar os 28 graus nos próximos dias. Há ainda possibilidade de chuva isolada no sábado (23), cenário que deve ajudar a manter o clima mais ameno.
O mês de maio também vem apresentando temperaturas abaixo da média para o período, já que praticamente não houve registro de máximas superiores aos 30 graus na região.
A Defesa Civil orienta motoristas a redobrarem a atenção durante períodos de neblina e nevoeiro, principalmente nas primeiras horas da manhã, reduzindo a velocidade e mantendo distância segura entre veículos. Em casos de emergência, os telefones disponíveis são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
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