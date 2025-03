PM Ambiental investiga agrupamento de arraias no rio Tietê

A Polícia Ambiental está investigando o aparecimento de arraias e camarões agrupados próximos à jusante do canal de eclusagem da UHA-Nova Avanhandava, em Buritama, no Rio Tietê.

No último domingo, 16, a polícia foi acionada e, após realizar policiamento náutico, constatou o fato. Foi observada uma grande quantidade de arraias vivas e camarões mortos no local. Não foi constatado odor diferente na água, somente concentração de microalgas no meio aquático causando coloração esverdeada e, possivelmente, também a baixa oxigenação, segundo os policiais.

O vigilante local do alojamento da empresa responsável pela manutenção da calha do rio Tietê neste trecho relatou que esse fato também ocorreu em anos anteriores no mesmo local, porém em quantidade superior à deste ano.