A Polícia Civil instaurou investigação para apurar uma denúncia de estupro coletivo registrada por uma adolescente de 17 anos em Cedral, a aproximadamente 120 km de Araçatuba

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caso teria acontecido no último domingo (17), mas a jovem procurou a delegacia apenas nessa terça-feira (19), quando formalizou a denúncia.