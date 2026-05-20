A Polícia Civil instaurou investigação para apurar uma denúncia de estupro coletivo registrada por uma adolescente de 17 anos em Cedral, a aproximadamente 120 km de Araçatuba
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caso teria acontecido no último domingo (17), mas a jovem procurou a delegacia apenas nessa terça-feira (19), quando formalizou a denúncia.
A jovem relatou que estava com três homens conhecidos durante um jogo de futebol realizado no município. Após o término da partida, o grupo teria seguido para uma residência, onde houve consumo de bebidas alcoólicas.
A vítima declarou possuir lembranças incompletas do ocorrido e relatou suspeita de agressões físicas e atos sexuais sem consentimento.
Os três homens citados pela adolescente foram ouvidos pela Polícia Civil. Em depoimento, eles admitiram ter mantido relações sexuais com a jovem, porém negaram qualquer tipo de violência e alegaram que houve consentimento.
A adolescente passou por atendimento médico e foi submetida a exames periciais. A Delegacia de Cedral segue apurando o caso e aguarda os laudos para continuidade da investigação.
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