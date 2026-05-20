20 de maio de 2026
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CEDRAL

Polícia investiga denúncia de estupro coletivo contra menor

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Menor de 17 anos afirma ter sofrido abuso após passar mal durante encontro com conhecidos
Menor de 17 anos afirma ter sofrido abuso após passar mal durante encontro com conhecidos

Polícia Civil instaurou investigação para apurar uma denúncia de estupro coletivo registrada por uma adolescente de 17 anos em Cedral, a aproximadamente 120 km de Araçatuba

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caso teria acontecido no último domingo (17), mas a jovem procurou a delegacia apenas nessa terça-feira (19), quando formalizou a denúncia.

A jovem relatou que estava com três homens conhecidos durante um jogo de futebol realizado no município. Após o término da partida, o grupo teria seguido para uma residência, onde houve consumo de bebidas alcoólicas.

A vítima declarou possuir lembranças incompletas do ocorrido e relatou suspeita de agressões físicas e atos sexuais sem consentimento.

Os três homens citados pela adolescente foram ouvidos pela Polícia Civil. Em depoimento, eles admitiram ter mantido relações sexuais com a jovem, porém negaram qualquer tipo de violência e alegaram que houve consentimento.

A adolescente passou por atendimento médico e foi submetida a exames periciais. A Delegacia de Cedral segue apurando o caso e aguarda os laudos para continuidade da investigação.

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