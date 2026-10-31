Dois homens foram presos por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (30), às 12h50, no Jardim Gilda 2.

A ocorrência foi na Rua das Oliveiras, 1080. Segundo a PM, a equipe Delta da 5ª Cia do 10º BPM/I recebeu denúncia de que dois indivíduos vendiam drogas no local e usavam um barraco desabitado para guardar o entorpecente.

Com apoio do CGP-5, os policiais abordaram os indivíduos. Com eles foram encontradas drogas e dinheiro. Os dois confessaram o tráfico.