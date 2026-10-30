“Tive a felicidade de fazer parte da criação do Laboratório de Química Analítica (antiga Seção de Radioquímica do CENA pelos Professores Henrique Bergamin Filho e Epaminondas Sansígolo de Barros Ferraz), e do grupo de pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas de análises químicas por injeção em fluxo (FIA do inglês ‘Flow injection Analysis’), formado pelos professores Bergamin, Elias Ayres Guidetti Zagatto e Boaventura Freire dos Reis, com início em 1975. O grupo teve reconhecimento internacional desde então, com inúmeras publicações sobre de sistemas analíticos automatizados para determinação de espécies químicas em águas, extratos de solos, digeridos de plantas, ligas metálicas, entre outros materiais”, declarou.

Esteve ligado ao CENA desde o dia 1º de dezembro de 1968, quando iniciou sua formação de pesquisador no Curso de Introdução à Energia Nuclear na Agricultura (CIENA), um curso de iniciação científica realizado paralelamente ao curso de Engenharia Agronômica na ESALQ-USP, onde foi graduado em 1972. Foi aluno da primeira turma do CIENA, também concluído em 1972; e mestre em Agronomia (ESALQ/CENA) em 1975, ano em que foi contratado como pesquisador na Seção de Radioquímica do CENA pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Krug foi também professor convidado na Universidade Técnica da Dinamarca no período de outubro de 1976 a julho de 1977, Doutor em Agronomia ESALQ-USP) em 1984, Livre-Docente em 1996 e Professor Titular em 2004. Está aposentado desde março de 2023.

O grupo também foi pioneiro no emprego da espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP OES-do inglês Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry), que permitia a determinação simultânea de até 41 elementos em apenas 1 minuto. O primeiro espectrômetro da América Latina foi adquirido pelo CENA em 1977, e o seu uso em pesquisas e em análises de rotina foi coordenado pelo Professor Antônio Octávio Jacintho. Durante muitos anos o controle da qualidade das águas das estações de tratamento do SEMAE do Rio Piracicaba e do Corumbataí (Capim Fino), foi feito no Laboratório de Química Analítica do utilizando sistemas FIA e ICP OES.



“Em 1988 criamos o Grupo de Espectrometria Atómica com a Professora Maria Fernanda Giné, que levou ao desenvolvimento de vários métodos para determinação de elementos em baixíssimas concentrações com excelente qualidade analítica, com a implantação de química analítica limpa nos laboratórios, com sistemas de tratamento de ar para atender classes de limpeza recomendadas internacionalmente, e utilização de espectrômetros de absorção atômica com forno de grafite”, destacou.

“Em minha carreira, tive a felicidade de adquirir e compartilhar conhecimentos com muitos amigos, que contribuiram para o desenvolvimento da química analítica, aos quais expresso minha gratidão. Fiz amigos em todos os grupos de química analítica do país, incluindo, não só os professores e técnicos de laboratórios, como alunos de programas de pós-graduação, e com mestres e doutores formados, que hoje são referência no Brasil e no experior, e com os quais também aprendi muito. Não posso deixar de agradecer, também, ao apoio de minha família que sempre acompanhou com muito carinho minha carreira.” Veja, abaixo, a entrevista concedida ao JP.

Qual a importância da ESALQ-USP na área que o senhor atua? A ESALQ foi responsável pela criação do CENA, que este ano completou 60 anos, a partir da idéia do Prof. Admar Cervellini, docente do Departamento de Física, com apoio dos Professores Epaminondas Sansígolo de Barros Ferraz, Henrique Bergamin Filho, Enéas Salati e Eurípedes Malavolta. Apesar de eu ter colaborado com o Departamento de Química da ESALQ, onde fui docente convidado para lecionar a disciplina Química Inorgânica e Analítica em 4 oportunidades, fui convidado em 2004 para criar e oferecer uma disciplina obrigatória no Curso de Ciências dos Alimentos da ESALQ. A disciplina CEN0260 Métodos Instrumentais de Análise Química é oferecida no CENA semestralmente desde 2005, utilizando os recursos do Laboratório de Química Analítica “Henrique Bergamin Filho”. A infraestrutura conta com instrumentação analítica avançada permitindo que os conhecimentos transmitidos aos alunos estejam na fronteira do conhecimento. Dentre os recursos mais modernos e disponíveis para determinações de elementos essenciais e tóxicos em alimentos, destacam-se as espectrometrias de fluorescência de raios X (XRF), e de emissão óptica com plasma induzido por laser (LIBS). O CENA é referência internacional no desenvolvimento de métodos de análise direta de alimentos empregando LIBS e XRF, com várias publicações em periódicos internacionais com altos índices de impacto científico.