A Raízen fechou um acordo de R$ 22,4 bilhões com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal para regularizar débitos tributários de empresas do grupo. A negociação, anunciada na quarta-feira (28), prevê desconto de R$ 8,5 bilhões em multas e juros e representa uma etapa importante para a reestruturação financeira da companhia.

Do valor total negociado, R$ 16,7 bilhões correspondem a dívidas de responsabilidade econômica da própria Raízen. Os outros R$ 5,7 bilhões estão vinculados aos acionistas controladores, Cosan e Shell.

Com os descontos concedidos sobre multas e juros, a parcela atribuída à Raízen foi reduzida para R$ 8,2 bilhões. Desse montante, R$ 5,7 bilhões serão quitados por meio da utilização de créditos fiscais acumulados em razão de prejuízos registrados pela empresa. Os R$ 2,5 bilhões restantes serão pagos à vista.