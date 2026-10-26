Bebel votou no meio da tarde, no Colégio Piracicabano, confiante na vitória do presidente Lula e, em seguida, acompanhou a sua filha, Maria Manoela, que também votou em um colégio no centro da cidade. A parlamentar, que liderou diversas caminhadas pela cidade, neste segundo turno, voltado à divulgação da candidatura do presidente Lula, acompanhou o início da apuração em seu apartamento, no centro da cidade, e em seguida foi para o seu escritório político. De lá, acompanhou voto a voto, sempre confiante na vitória e comemorou muito quando ocorreu a virada do presidente Lula, sobre seu oponente Flávio Bolsonaro.

Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), a vitória do presidente Lula, nas eleições deste último domingo, em segundo turno, é uma “super vitória do povo brasileiro”. “Essa vitória – continuou a Professora Bebel, principal liderança do Partido dos Trabalhadores na região -- foi arrancada! Todos que acreditaram no seu projeto foram para as ruas. Agradeço a cada um e a cada uma que participou desta grande jornada vitoriosa”, declarou.

O resultado que apontou a vitória do presidente Lula foi recebido com muita alegria e euforia no escritório da deputada Professora Bebel

A apuração revelava minuto a minuto que os números favoráveis ao presidente Lula só cresciam, inclusive em Piracicaba, aonde obteve 82.345 votos, quase 20 mil votos a mais em relação ao primeiro turno. Quando a apuração confirmou a vitória do presidente Lula, a emoção tomou conta de todos que acompanhavam a apuração no escritório da deputada, que também conversou com a imprensa e destacou que “a gente sabe que tem muito a fazer, mas o presidente Lula é o grande líder que consegue fazer a diferença em todas as políticas. Ele (nesses próximos quatro anos) vai entregar um Brasil do jeito que a gente sempre sonhou, com as terras raras, escola com tempo integral para todos, com educação de qualidade, comida na mesa, moradia, esse é o projeto do presidente Lula.

Portanto, essa é uma super vitória para o povo brasileiro, para as crianças, para os idosos, para as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, enfim, para todos. Tenho o presidente Lula desde muito jovem. Agora, Lula presidente novamente, vamos arregaçar as mangas e trabalhar para o Brasil prosperar muito mais. Vencemos uma eleição limpa, apesar de todas as tentativas de manipulação. Agora é hora de reconstruir a política. Fazer um governo de coalizão. Radicalizar as reformas sociais em prol do povo e ampliar programas que sigam fornecendo às filhas e filhos da classe trabalhadora um horizonte de sonho”, enfatizou.