O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou prefeitos de diferentes cidades brasileiras de dificultar o acesso dos eleitores às urnas neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições presidenciais. Segundo ele, a redução da circulação de ônibus teria prejudicado o deslocamento de parte da população até os locais de votação.

Em declaração a jornalistas, Lula mencionou relatos de problemas em cidades como São Paulo (SP), Salvador (BA), Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Teresina (PI) e Petrópolis (RJ), além de Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia. O presidente afirmou que buscaria providências junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir o direito de voto das pessoas afetadas.

Lula cobrou extensão do horário de votação

O presidente defendeu que a Justiça Eleitoral avaliasse a possibilidade de ampliar o período de votação para permitir que eleitores prejudicados pelo transporte público conseguissem chegar às urnas.