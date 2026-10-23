Na sua visão, ser MEI hoje em nosso país é uma aventura? Para muita gente, sim. O MEI ajudou milhões de brasileiros a sair da informalidade, mas ter um CNPJ não garante que o negócio sobreviva. O empreendedor precisa encontrar clientes, pagar fornecedores, lidar com juros altos e administrar o próprio caixa. Muitas vezes trabalha o dia inteiro e termina o mês com uma renda menor do que esperava. Também fui empresário e conheço essas dificuldades. Facilitar a abertura de empresas é importante; criar condições para que continuem funcionando é ainda mais. O país precisa olhar com mais atenção para quem assume esses riscos.

Em seu recente artigo no JP sobre a escala 6x1, o senhor diz que não é contra a melhoria das condições de trabalho, mas contra a “facilidade com que se criam despesas”, especialmente para os pequenos empresários. Essa medida, na sua visão, foi eleitoreira? Sim, vejo um componente eleitoral bastante claro nessa proposta. Uma mudança que afeta milhões de trabalhadores e empresas não deveria ser discutida com a pressa e a superficialidade próprias de uma campanha. É legítimo buscar jornadas melhores e mais tempo de descanso. Mas reduzir as horas trabalhadas sem redução salarial eleva o custo da hora de trabalho, salvo se houver ganhos de produtividade que compensem esse efeito. Pense no pequeno comerciante ou no dono de um restaurante que precisa manter o estabelecimento aberto. Ele terá condições de contratar mais funcionários? Conseguirá absorver os custos sem elevar preços ou reduzir postos de trabalho? Essas perguntas precisam ser respondidas. Defendo um debate sério, com estudos, negociação e regras de transição. Melhorar as condições de trabalho também exige preservar os empregos.

O senhor, que já foi Procurador-Geral do Município, avalia de que forma o governo do Helinho Zanatta? Está em bom caminho ou tem algo a melhorar? Conheço as dificuldades de administrar Piracicaba. Fui Procurador-Geral do Município e sei que decisões públicas envolvem limites legais, recursos escassos e escolhas difíceis. Ainda assim, considero que a atual administração precisa rever algumas prioridades. Em outubro de 2026, faltam pouco mais de dois meses para completar dois anos de mandato. Já é tempo de apresentar resultados. Na educação, a substituição do sistema Poliedro, cuja contratação havia sido anunciada por aproximadamente R$ 11 milhões, merece uma explicação mais completa. A economia foi apontada como justificativa, mas quais estudos demonstraram que a mudança preservaria a qualidade do ensino? Que avaliação pedagógica foi realizada? Não se pode decidir uma questão dessa importância olhando apenas o custo. Em 2025, a Prefeitura também abriu uma licitação de publicidade institucional estimada em R$ 11 milhões. Não estou dizendo que esse valor tenha sido integralmente gasto, nem que recursos da educação tenham sido transferidos para publicidade. Mas a proximidade entre os valores leva a uma pergunta inevitável: quais prioridades orientam essas decisões? Na saúde, é preciso comparar as promessas de campanha com o que foi realizado. Em 2024, o então candidato a vice-prefeito, médico, apresentou um diagnóstico severo da situação e assumiu o compromisso de contribuir para sua transformação. O prefeito Helinho Zanatta anunciou a construção de dez novas Unidades Básicas de Saúde. Quantas foram construídas e entregues até agora? É importante separar novas unidades de reformas nas já existentes. Os dados divulgados em 2026 mostram a dimensão do problema. Em abril, a Prefeitura informou uma fila estimada em 225.771 pessoas aguardando atendimento. Em setembro, informações da Secretaria de Saúde apontaram 1.301 pessoas à espera de cintilografia do miocárdio, com tempo médio de 1.001 dias. É preciso esclarecer a composição dessas filas e reconhecer as medidas de ampliação do atendimento, mas não há como considerar satisfatória uma espera dessa duração. A proposta orçamentária para 2027 também merece atenção. Ela prevê R$ 843,78 milhões para a saúde, ante R$ 860,18 milhões no orçamento inicial de 2026: redução nominal de aproximadamente R$ 16,4 milhões. Para a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, a previsão passa de R$ 441,4 milhões para R$ 773,59 milhões, aumento de cerca de 75%. Estamos falando de dotações previstas, não de despesas executadas. Mesmo assim, a comparação exige uma justificativa clara da Prefeitura. O vice-prefeito, que esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde até abril de 2026, participou diretamente da formulação das propostas eleitorais e teve a oportunidade de colocá-las em prática. Por isso, também cabe avaliar os resultados de sua gestão, especialmente diante da persistência das filas de atendimento. Os compromissos assumidos durante a campanha precisam ser acompanhados de explicações sobre o que foi efetivamente realizado. A revisão do IPTU foi outro episódio mal conduzido. Atualizar a Planta Genérica de Valores pode ser necessário, mas uma medida que interfere diretamente nas despesas das famílias exige transparência e diálogo. A Prefeitura informou reduções para parte dos imóveis; outros proprietários, porém, enfrentaram aumentos expressivos. É legítimo exigir que os critérios e os impactos dessa revisão sejam explicados de maneira compreensível. Também vejo problemas na zeladoria. Limpeza de ruas, conservação de praças, poda e manutenção das áreas verdes são serviços cotidianos, que a população percebe no próprio bairro. Não deveriam depender de cobranças insistentes para acontecer. Desejo que o prefeito tenha êxito, porque Piracicaba ganha quando sua administração funciona bem. Isso não me impede de questionar decisões e cobrar resultados. A experiência na administração pública me ensinou que a melhor resposta a uma crítica fundamentada é demonstrar, com fatos, que o serviço melhorou. Uma cidade não pode ser avaliada apenas pelas obras que inaugura ou pela publicidade que produz. O que importa, no final, é a qualidade de vida que oferece à população. É por esse critério que qualquer governo deve ser julgado.