O Instituto Sindical de Piracicaba, que representa mais e 200 mil trabalhadores da ativa e aposentados, recebeu, nesta manhã de sexta-feira, 16 de outubro, a deputada estadual Professora Bebel (PT) e fez o lançamento da campanha “Comparei e voto 13”, em apoio à candidatura à reeleição do presidente Lula.

O evento foi realizado no Clube do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba, e coordenado pelo seu vice-presidente, José Antônio Fernandes Paiva, reunindo dirigentes sindicais de diversos sindicatos de trabalhadores, que reforçaram o compromisso de estar nas ruas e nas redes sociais, mostrando a importância da reeleição do presidente Lula, tanto para garantir a soberania e a democracia brasileira, mas principalmente pelos riscos que a classe trabalhadora correrá no caso de uma vitória do senador Flávio Bolsonaro.

A deputada Professora Bebel, que teve o primeiro encontro com dirigentes sindicais, após ser reeleita para um terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, agradeceu todo apoio recebido na campanha, colocou seu mandato à disposição dos trabalhadores e também destacou a importância da reeleição do presidente Lula para o Brasil e os brasileiros.