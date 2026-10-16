O Instituto Sindical de Piracicaba, que representa mais e 200 mil trabalhadores da ativa e aposentados, recebeu, nesta manhã de sexta-feira, 16 de outubro, a deputada estadual Professora Bebel (PT) e fez o lançamento da campanha “Comparei e voto 13”, em apoio à candidatura à reeleição do presidente Lula.
O evento foi realizado no Clube do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba, e coordenado pelo seu vice-presidente, José Antônio Fernandes Paiva, reunindo dirigentes sindicais de diversos sindicatos de trabalhadores, que reforçaram o compromisso de estar nas ruas e nas redes sociais, mostrando a importância da reeleição do presidente Lula, tanto para garantir a soberania e a democracia brasileira, mas principalmente pelos riscos que a classe trabalhadora correrá no caso de uma vitória do senador Flávio Bolsonaro.
A deputada Professora Bebel, que teve o primeiro encontro com dirigentes sindicais, após ser reeleita para um terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, agradeceu todo apoio recebido na campanha, colocou seu mandato à disposição dos trabalhadores e também destacou a importância da reeleição do presidente Lula para o Brasil e os brasileiros.
“Por isso, até a eleição, precisamos estar nas ruas e nas redes sociais, dialogando e mostrando as diferenças dos dois candidatos”, declarou.
Bebel também parabenizou o movimento sindical por esta campanha de virar votos, que conta com adesivos para veículos e diversos materiais para redes sociais, deste comparações entre as duas propostas que estão colocadas nesta eleição, assim como vídeos de trabalhadores, da juventude, de aposentados, professores, bancários, metalúrgicos e de diversas categorias, em que o personagem deixa claro que comparou e irá votar 13.
A deputada Professora Bebel durante o lançamento da campanha 'Comparei e voto 13', coordenada pelo Instituto Sindical, envolvendo os sindicatos de trabalhadores
Durante o evento de lançamento da campanha, diversas lideranças sindicais destacaram a importância deste momento para o Brasil e os brasileiros, deixando claro que tanto a juventude, assim como os trabalhadores e os aposentados sofrerão grande impacto com uma vitória do candidato do PL. “Por isso, estaremos nas ruas e nas mídias sociais, mostrando as diferenças dos dois candidatos, uma vez que Lula já mostrou que tem compromisso com os trabalhadores, enquanto que o outro (Flávio Bolsonaro) já avisou que irá retirar direitos, inclusive irá fazer uma reforma na nossa Constituição Federal”, disse Paiva.
Para a deputada Professora Bebel, virar voto é defender os direitos trabalhistas, salários dignos, aposentadorias justas, emprego, educação e melhores condições de vida. “Enfim, é garantir que os direitos conquistados com tanta luta não sejam retirados e que a classe trabalhadora continue tendo voz e vez nas decisões do país.
A força de quem trabalha também transforma o futuro do Brasil e é disto que estamos falando e que estará em votação no próximo dia 25”, completou a parlamentar, com grande expectativa de vitória do presidente Lula.