No programa de Flávio Bolsonaro, não há um capítulo específico dedicado à proteção ou ao bem-estar animal. Na área ambiental, porém, o plano apresenta propostas relacionadas à preservação dos biomas brasileiros, ao combate ao desmatamento e às queimadas e ao fortalecimento da fiscalização e do combate a crimes ambientais. O documento também trata de medidas voltadas à regularização e ao monitoramento de atividades ligadas ao meio ambiente. Na atuação parlamentar, Flávio já participou de discussões sobre projetos relacionados à proteção dos animais.

Em 2024, durante a análise do PL nº 80/2023, Flávio afirmou ser favorável a leis que punam maus-tratos contra animais, mas questionou pontos da proposta, que trata da proteção de cães utilizados por órgãos de segurança pública. Outro ponto citado durante a campanha é a Lei nº 14.064/2020, conhecida como Lei Sansão, que aumentou a pena para maus-tratos contra cães e gatos para dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda.