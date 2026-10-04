A definição ocorreu durante a apuração dos votos do primeiro turno das eleições de 2026. Em São Paulo, os eleitores escolheram dois candidatos para representar o Estado no Senado.

Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram eleitos senadores por São Paulo nas eleições deste domingo (4). Os dois candidatos conquistaram as duas vagas destinadas ao Estado no Senado Federal.

Derrite e André do Prado ficaram à frente dos demais concorrentes e garantiram as vagas após a contabilização dos votos.

A eleição para o Senado ocorre pelo sistema majoritário. Diferentemente da disputa para deputado, são eleitos os candidatos que obtêm o maior número de votos, de acordo com a quantidade de vagas disponíveis em cada Estado.

Com o resultado, São Paulo terá dois novos representantes no Senado Federal para o próximo mandato.