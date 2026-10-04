04 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
RESULTADO DAS URNAS

Derrite e André do Prado são eleitos senadores por São Paulo

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram eleitos senadores por São Paulo e conquistaram as duas vagas destinadas ao Estado no Senado Federal.
Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram eleitos senadores por São Paulo e conquistaram as duas vagas destinadas ao Estado no Senado Federal.

Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram eleitos senadores por São Paulo nas eleições deste domingo (4). Os dois candidatos conquistaram as duas vagas destinadas ao Estado no Senado Federal.

A definição ocorreu durante a apuração dos votos do primeiro turno das eleições de 2026. Em São Paulo, os eleitores escolheram dois candidatos para representar o Estado no Senado.

VEJA MAIS :

Derrite e André do Prado ficaram à frente dos demais concorrentes e garantiram as vagas após a contabilização dos votos.

A eleição para o Senado ocorre pelo sistema majoritário. Diferentemente da disputa para deputado, são eleitos os candidatos que obtêm o maior número de votos, de acordo com a quantidade de vagas disponíveis em cada Estado.

Com o resultado, São Paulo terá dois novos representantes no Senado Federal para o próximo mandato.

Resultado

A disputa pelo Senado em São Paulo contou com diversos candidatos. Entre os nomes que participaram da eleição estavam Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), além de Derrite e André do Prado.

O resultado foi definido com a apuração dos votos pela Justiça Eleitoral.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários