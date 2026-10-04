Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL, foram eleitas neste domingo (4) para ocupar as duas vagas do Distrito Federal que estavam em disputa no Senado. A ex-primeira-dama terminou à frente da votação, enquanto a deputada federal garantiu a segunda cadeira. As duas terão mandato de oito anos, com início em 2027.
A vitória marca a estreia de Michelle Bolsonaro em uma eleição. Antes de disputar um cargo eletivo, ela ganhou projeção nacional durante o período em que ocupou a posição de primeira-dama e, posteriormente, passou a atuar na articulação política do PL. A candidatura ao Senado ampliou sua participação direta na política partidária.
Bia Kicis, por sua vez, deixa a Câmara dos Deputados após dois mandatos. Eleita deputada federal pela primeira vez em 2018 e reconduzida ao cargo em 2022, ela também ocupou a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 2021. Com a eleição, passa a integrar o Senado a partir da próxima legislatura.
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PL também conquista vagas em Mato Grosso do Sul
O resultado do Distrito Federal acompanha uma sequência de vitórias do PL na disputa pelo Senado. Em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja e Capitão Contar ficaram nas duas primeiras posições e foram eleitos para representar o estado na Casa. Os dois candidatos terminaram a apuração à frente de Vander Loubet, do PT, e Soraya Thronicke, do PSB.
No DF, Michelle recebeu 28,96% dos votos válidos na apuração registrada pelo TSE às 18h40, enquanto Bia Kicis alcançou 27,39%. Leila do Vôlei, do PDT, ficou em terceiro lugar, com 21,31%, e Erika Kokay, do PT, terminou na quarta posição, com 18,98%.
As eleições de 2026 renovam dois terços do Senado, com 54 das 81 cadeiras em disputa. Os resultados obtidos pelo PL no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul fazem parte desse processo de renovação da Casa, que terá novos parlamentares a partir de 2027.