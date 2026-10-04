Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL, foram eleitas neste domingo (4) para ocupar as duas vagas do Distrito Federal que estavam em disputa no Senado. A ex-primeira-dama terminou à frente da votação, enquanto a deputada federal garantiu a segunda cadeira. As duas terão mandato de oito anos, com início em 2027.

A vitória marca a estreia de Michelle Bolsonaro em uma eleição. Antes de disputar um cargo eletivo, ela ganhou projeção nacional durante o período em que ocupou a posição de primeira-dama e, posteriormente, passou a atuar na articulação política do PL. A candidatura ao Senado ampliou sua participação direta na política partidária.

Bia Kicis, por sua vez, deixa a Câmara dos Deputados após dois mandatos. Eleita deputada federal pela primeira vez em 2018 e reconduzida ao cargo em 2022, ela também ocupou a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 2021. Com a eleição, passa a integrar o Senado a partir da próxima legislatura.