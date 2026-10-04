A candidata ao Senado Michelle Bolsonaro (PL) se envolveu em uma discussão com uma eleitora durante a manhã deste domingo (4), em Brasília.

O episódio ocorreu no Colégio INDI, no Lago Norte, enquanto a também candidata ao Senado Bia Kicis (PL) estava na seção eleitoral para votar.

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), acompanhava as duas políticas no local.

Discussão ocorreu durante votação de Bia Kicis