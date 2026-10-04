04 de outubro de 2026
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O INFERNO TE ESPERA

VÍDEO: Michelle Bolsonaro discute com eleitora durante votação

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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A candidata ao Senado Michelle Bolsonaro (PL) se envolveu em uma discussão com uma eleitora durante a manhã deste domingo (4), em Brasília.

O episódio ocorreu no Colégio INDI, no Lago Norte, enquanto a também candidata ao Senado Bia Kicis (PL) estava na seção eleitoral para votar.

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), acompanhava as duas políticas no local.

Discussão ocorreu durante votação de Bia Kicis

Michelle, Bia e Celina chegaram juntas ao colégio por volta das 11h10.

Enquanto Bia entrava na sala de votação, uma eleitora passou a confrontar as candidatas.

Durante a discussão, a mulher chamou as políticas de “ladra” e “corrupta”. Em seguida, dirigiu-se especificamente a Michelle e afirmou: “o inferno te espera”.

A candidata ao Senado respondeu: “Te amo em Cristo Jesus”.

Michelle comenta episódio após o bate-boca

Depois da discussão, Michelle afirmou que vê uma contradição entre o discurso de seus opositores e a forma como, segundo ela, alguns se manifestam durante a campanha.

“Eles pregam amor, mas é só o ódio. Eu disse que amo ela em Cristo Jesus e ela disse que me ama no inferno”, declarou.

O episódio foi registrado durante a movimentação no colégio eleitoral e ganhou repercussão neste domingo, em meio à votação do primeiro turno das eleições de 2026.

Saída do colégio eleitoral

Após a votação de Bia Kicis e o encerramento da discussão, Michelle, Bia e Celina deixaram o Colégio INDI por volta das 11h20.

O episódio ocorreu durante uma agenda que reuniu três candidatas do mesmo grupo político no Distrito Federal. Michelle e Bia disputam vagas ao Senado, enquanto Celina Leão concorre à reeleição ao governo do DF.

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