Como já diria Ariano Suassuna, “tudo o que é ruim de passar é bom de contar”.

Corro há mais de uma década. Nesse período, já foram algumas boas dezenas de provas, desde as mais simples até aquelas que exigiram um pouco mais de força, resistência e preparação. Mas, com o passar dos anos, e a chegada de dois filhos, participar de uma corrida deixou de depender apenas de calçar um tênis e ir para a rua.

Toda prova exige uma verdadeira operação logística. É preciso conciliar os treinos com o trabalho, a maternidade e tantas outras funções relacionadas à vida moderna. Por isso, normalmente escolho apenas uma prova por ano.