Lembro de ter escrito naquele primeiro artigo, que num primeiro momento, não precisaria ser um templo grego como o da Academia Campinense, nem um Palácio Trianon como o da Academia Brasileira de Letras com sede no Rio de Janeiro, tampouco um casarão Art Déco, como a sede da Academia Paulista de Letras. Apenas um cantinho aconchegante para reuniões, lançamentos de livros, confraternizações e para abrigar o acervo já estaria de bom tamanho! E descrevi também um pouco do trabalho que a Academia realiza, como incentivo aos novos escritores em oficinas que existem há mais de 30 anos, presença nas escolas realizando palestras, divulgando lendas e personagens famosos de Piracicaba, sempre voluntariamente, também citei os vários projetos como o Viajando na Leitura que dispõe de geladeirotecas espalhadas pela cidade, sempre abastecidas, onde as pessoas podem retirar, trocar ou doar livros. Também o Projeto Livro com Pezinhos que incentiva a circulação de livros infantis e já distribuiu milhares de exemplares ao longo de quinze anos de existência, assessoria para montagem de bibliotecas escolares, a edição anual da Revista da Academia Piracicabana de Letras, com produção dos acadêmicos, sendo que a de número 23 já está quase concluída. Além da organização de saraus, oficinas e palestras.

A campanha extrapolou as expectativas. Após alguns meses, a APL recebeu a boa notícia: a Palavra já tem uma Casa que será utilizada em parceria com a OSP - Orquestra Sinfônica de Piracicaba que já tinha a cessão do imóvel, mas estava parado faz muito tempo, necessitando de reformas.

Que notícia boa! Unir Música e Letras, uma parceria perfeita, fadada ao sucesso!