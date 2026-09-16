Escrevi no início deste ano um artigo com o título "Um Cantinho para a APL". A Academia Piracicabana de Letras completava 54 anos de existência sem um cantinho pra chamar de seu.
A Ângela, editora da Gazeta, sugeriu iniciar uma grande campanha para conseguir um local. E os três jornais, Gazeta de Piracicaba, Jornal de Piracicaba e Tribuna Piracicabana se uniram pela causa, até porque, os três editores dos respectivos jornais são acadêmicos.
A campanha ganhou um nome pomposo: "Uma Casa para a Palavra". E foi se expandindo, ganhando adesões de outros jornais, rádios, imprensa até de outras cidades, foi crescendo, até escritores de renome apoiaram a campanha como Raquel Alves e Augusto Cury.
Acadêmicos, escritores, amigos, davam depoimentos, escreviam textos em prosa e muitas poesias também, inundando a mídia de recadinhos pedindo uma sede para abrigar a Palavra.
E o nobre vereador Pedro Kawai, grande incentivador das Letras, se colocou como importante intermediário entre prefeito e secretários.
Abaixo-assinados eram passados nos saraus, oficinas, eventos literários, onde se colhiam centenas de assinaturas.
Lembro de ter escrito naquele primeiro artigo, que num primeiro momento, não precisaria ser um templo grego como o da Academia Campinense, nem um Palácio Trianon como o da Academia Brasileira de Letras com sede no Rio de Janeiro, tampouco um casarão Art Déco, como a sede da Academia Paulista de Letras. Apenas um cantinho aconchegante para reuniões, lançamentos de livros, confraternizações e para abrigar o acervo já estaria de bom tamanho! E descrevi também um pouco do trabalho que a Academia realiza, como incentivo aos novos escritores em oficinas que existem há mais de 30 anos, presença nas escolas realizando palestras, divulgando lendas e personagens famosos de Piracicaba, sempre voluntariamente, também citei os vários projetos como o Viajando na Leitura que dispõe de geladeirotecas espalhadas pela cidade, sempre abastecidas, onde as pessoas podem retirar, trocar ou doar livros. Também o Projeto Livro com Pezinhos que incentiva a circulação de livros infantis e já distribuiu milhares de exemplares ao longo de quinze anos de existência, assessoria para montagem de bibliotecas escolares, a edição anual da Revista da Academia Piracicabana de Letras, com produção dos acadêmicos, sendo que a de número 23 já está quase concluída. Além da organização de saraus, oficinas e palestras.
A campanha extrapolou as expectativas. Após alguns meses, a APL recebeu a boa notícia: a Palavra já tem uma Casa que será utilizada em parceria com a OSP - Orquestra Sinfônica de Piracicaba que já tinha a cessão do imóvel, mas estava parado faz muito tempo, necessitando de reformas.
Que notícia boa! Unir Música e Letras, uma parceria perfeita, fadada ao sucesso!
Áreas comuns para as duas entidades e salinhas separadas para cada uma abrigar seus instrumentos musicais e acervo literário.
Não dá para citar todos os nomes das pessoas que ajudaram, que indicaram locais, que escreveram, até chegar na etapa final, com o prefeito Hélio Zanatta convocando as duas entidades para dar a boa notícia!
“Habemus Domus”! A APL deixou de ser uma entidade sem-teto e terá a tão sonhada casa da palavra, que será denominada de “Casa da Música e das Letras”.
Gratidão, gratidão, gratidão!