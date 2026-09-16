A memória começa a falhar, mas tenho convicção que em meados de 1996 estava para ir ao Guarujá quando, na espera para pegar a balsa em Santos, um vendedor ambulante nos aborda no veículo e, após ler a placa de Piracicaba, puxa papo dizendo que a cidade era conhecida pela caninha. “Ai, tatu ... tatuzinho ... me abre a garrafa e me dá um pouquinho”, entoa tal pessoa que carregava pencas de banana-ouro, aquelas pequeninas.

Uso este preâmbulo para ilustrar como Piracicaba ainda hoje é conhecida no “mundo exterior”, bem além de nossa província. Citei um caso de 30 anos atrás, mas recentemente um prestador de serviços de Araras me pediu uma “caninha de Piracicaba”. Ideia propagada em especial pela Caninha Tatuzinho, da família D’Abronzo, não negando a iniciativa dos Carmignani com a Cavalinho, e outras famílias que fizeram do destilado da cana de açúcar um aperitivo que levou o nome de Piracicaba para os quatro cantos deste Brasil.

Antes, nos anos 1980, era comum ver a Belina pelas ruas com a “pamonha, o puro creme do milho verde, pamonhas de Piracicaba!”. Achava isso surreal até ver outro dia, nas páginas da Folha de São Paulo, o (a) genial Laerte entoando o mote numa de suas tiras. Mais um ícone que foi exportado.