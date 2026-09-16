Jaguar deixou uma frase que envelheceu sem perder o frescor: "Não fale mal do Judas porque a turma dele é muito boa." A graça está justamente no recado escondido. Judas ficou conhecido como o traidor da história, mas traição nunca foi esporte individual. Sempre existe uma torcida, um financiador, quem organize o espetáculo, quem lave as mãos e quem depois diga que não sabia de nada.

As famosas trinta moedas de prata nunca compraram apenas um homem. Compraram uma oportunidade. Judas virou o rosto da traição, enquanto sua turma quase desapareceu da memória. Condenar um personagem é confortável; difícil é apontar todos os que ajudaram a construir o enredo.

Os séculos passaram, as moedas cresceram e ganharam muitos zeros. Hoje já se fala em cifras como 42 bilhões. O dinheiro mudou de tamanho, a engenharia financeira ficou sofisticada, mas a velha tentação continua oferecendo excelentes oportunidades para quem acredita que toda consciência tem preço.