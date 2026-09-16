Se for, realmente, verdade ser, a esperança, “a última que morre”, este jornalista, quanto à política brasileira, nada mais tem a esperançar. Pois – de quanto se lembra – esperançou desde 1954, aos seus distantes 14 anos de idade, quando do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Portanto, esperançou há mais de e por mais de 70 anos. E – venha a fazer um superficial balanço – impressiona-se a si mesmo com a aparentemente interminável sequência de escândalos. E de afrontas que minam este país “gigante pela própria natureza”. Por aqui, também, podemos dizer estar “tudo como d´antes no quartel de Abrantes”.

Desde quando a voluptuosa Carmem Miranda encantou os estadunidenses com os seus requebros, balagandãs, cachos de bananas, a imagem de nosso país resumiu-se, por longo tempo, à terra do carnaval e do futebol. Como a confirmar esse lamentável equívoco, o surgimento de Pelé deslumbrou o mundo. Sua arte futebolística fez, à época, tanto pelo Brasil que o próprio Itamaraty o considerou nosso grande embaixador entre as nações. País da alegria, da descontração, do jeitinho, da carioquice nacional – mas subdesenvolvido. Ou em eterna busca pelo desenvolvimento.

Houve um tempo – nos 1970 – quando um embaixador brasileiro na França pronunciou a frase que nos marcou por longas décadas: “O Brasil não é um país sério!” Disse-o em francês, língua diplomática: “Le Brésil n´est pas um pays serieux”. A frase foi, erroneamente, atribuída ao próprio Charles de Gaulle, presidente da França e herói mundial. Tivemos que amargar, ainda outra vez, a injustiça das imagens falsas, como se fôssemos, ainda e então, apenas o “país do futuro”, que nunca iria chegar.