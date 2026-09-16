Você já acordou sem vontade de fazer absolutamente nada? O corpo parece pesado, a cabeça cheia e até colocar um tênis parece exigir uma energia que você não tem. Nessas horas, alguém dizer “vai treinar que passa” pode até irritar. Mas existe uma parte dessa frase que a ciência começou a entender melhor.

Exercício parece assunto de músculo, coração e emagrecimento. Eu mesmo só falo sobre isso aqui na coluna. Só que, enquanto você caminha, corre, dança ou faz musculação, pilates, alguma coisa também acontece dentro da cabeça.

Um recente e grande estudo publicado em 2026 no British Journal of Sports Medicine, chamado “Effect of Exercise on Depression and Anxiety Symptoms: Systematic Umbrella Review With Meta-Meta-Analysis”, reuniu 81 metanálises, 1.079 estudos e nada menos que 79.551 pessoas. O resultado foi bastante claro: o exercício reduziu sintomas tanto de depressão quanto de ansiedade.