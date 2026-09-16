Passei alguns dos anos mais interessantes da minha vida profissional dentro de casas legislativas. Tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho das Câmaras Municipais, das Assembleias Legislativas, do Congresso Nacional e até do Parlamento Italiano. Na década de 1990, como diretor do Departamento Legislativo, acompanhei um período em que Piracicaba discutia como queria organizar seu futuro. A elaboração da Lei Orgânica foi parte importante daquele processo. Eu era jovem e aprendi muito, acompanhando o funcionamento e o trabalho de tantas pessoas envolvidas na construção da cidade. O que ficou foi mais importante: uma legislação que, em vários aspectos, estava à frente de seu tempo.

Basta olhar para alguns dos instrumentos incorporados àquela legislação. Direito de preempção, IPTU progressivo, desafetação e outros mecanismos de intervenção urbana que hoje podem parecer assuntos corriqueiros nas Câmaras. Naquele momento, representavam uma maneira moderna de compreender a cidade. Muitos desses instrumentos dialogariam, anos depois, com os princípios consolidados pelo Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, que estabeleceu diretrizes para a política urbana no país. Não se tratava apenas de organizar a máquina pública, mas de oferecer ao município instrumentos para interferir no crescimento urbano e enfrentar problemas que, se não forem tratados pela legislação, acabam sendo tratados pela realidade, quase sempre da pior maneira.

Na Assembleia Legislativa de São Paulo, tive também o privilégio de acompanhar de perto o Fórum São Paulo Século XXI, que buscava discutir os caminhos do Estado para o novo século. O trabalho resultou, entre outras coisas, na criação do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), que passou a acompanhar a realidade dos 645 municípios paulistas. Foi um período de aprendizado e de contato com discussões sobre o futuro de São Paulo.