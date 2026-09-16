Retornemos à Hélade antiga, dos tempos áureos e legendários de Sócrates Platão e Aristóteles. É lá que finca suas mais profundas raízes boa parte da Civilização Ocidental e Cristã. Continuemos a exposição comentada do livro “A vida cotidiana na Grécia no século de Péricles”, de Robert Flacelière, publicado em 1959.

Flacelière se baseou, para descrever a vida quotidiana da antiga sociedade grega, nas obras literárias que em considerável número foram preservadas e chegaram até nós, com textos históricos, filosóficos, literários e dramáticos. Também as informações trazidas pelas pesquisas arqueológicas foram amplamente utilizadas, de modo especial as inscrições epigráficas, nas quais, como se viu no artigo anterior, o autor era grande especialista.

O esquema do livro é lógico, sendo a vida dos antigos gregos exposta e analisada em dez capítulos bem concatenados, de modo a permitir uma visão de conjunto. Mais adiante veremos, passo a passo, esses capítulos. Em cada um deles, o autor expõe um aspecto da vida grega, sempre considerando o grande público não especializado, procurando redigir seu texto de modo fluente e agradável, colocando de modo apenas simplificado as indicações das fontes, e remetendo para o fim do volume, em numerosas e eruditas notas, as referências bibliográficas completas e as indicações de obras e fontes para uso de estudiosos desejosos de aprofundamentos. Quando a exposição da matéria exige o esclarecimento de algum conceito novo, a explicação é simples, clara e completa, na justa medida necessária para a compreensão do assunto, mas sem divagações teóricas de especialista. E com alguma frequência fatos ou situações da Antiguidade são aproximados, pelo autor, de fatos ou situações da vida contemporânea, tudo de modo a permitir que o leitor mediano de 1959, com sua experiência de vida, entendesse o verdadeiro alcance do assunto.