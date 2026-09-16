“Cada qual sabe amar a seu modo; o modo, pouco importa; o essencial é que saiba amar”. Esta frase é de Machado de Assis, considerado o maior nome da Literatura Brasileira. Sabemos amar? Sabemos pelo menos o que é amor? Proponho fazermos uma viagem sobre isso hoje! Teremos três paradas e estaremos super bem acompanhados nelas... Vamos?

Pois bem. Chegamos na primeira e é o filósofo Platão que nos recebe dizendo que amor é “eros”, de onde vem o erótico, o erotismo, etc. Para ele, amamos o que desejamos e, se conquistamos o que desejamos, já não amamos mais. Ele revela que amor é desejo e desejo é o que queremos e não temos. Portanto, “se você ama o que deseja, deseja o que não tem e quando tem deixa de amar”.

Quantas coisas (ou pessoas) você desejou e quando conquistou não desejou (amou) mais, ou não teve o mesmo “desejo” de antes. Mas você pode perguntar: “Então não amo meu trabalho, porque não tenho desejo de ir trabalhar!”. Experimente ficar desempregado, ver as contas chegando, seu filho passando necessidades e você vai sentir muito amor por seu trabalho! Mas, quando conseguir, o círculo vicioso continua... (e trabalho é só um dos muitos exemplos). Platão está certo? Na verdade, somos “ensinados” a viver esse amor de Platão, desde pequenos. Aliás, o capitalismo aplaude Platão! No ginásio fomos treinados a “desejar” ir para o Colegial (hoje ensino médio), só que a “felicidade” estava em chegar na Faculdade; na Faculdade fomos treinados a entender que “a vida valerá a pena” quando tivermos um MBA, doutorado ou entrarmos numa grande empresa e, quando entramos, o “desejo” é o próximo cargo! Metas, etapas, números, resultados, exploração, dor, suor, frustrações. O próximo passo! Esse sim valerá a pena! E quando atingimos quase tudo, pensamos que a felicidade e a vida perfeita estarão na aposentadoria... Só que estaremos no fim. E, quando aí estivermos, impossibilitados fisicamente e emocionalmente de muita coisa, talvez nos arrependamos amargamente de viver a vida no “amor de Platão”.