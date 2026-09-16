O Brasil atravessa um momento complexo da sua história institucional. Nos últimos dias, a sociedade brasileira tem acompanhado com apreensão os desdobramentos de disputas, vazamentos e atritos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, a manifestação do presidente Lula, exigindo a quebras dos sigilos de todos os suspeitos de envolvimento em casos de corrupção, especialmente os relacionados ao Banco Master, correspondem à gravidade do momento e ao seu compromisso de zelar pela estabilidade do país, pela harmonia entre os Poderes e pelo pleno funcionamento da nossa democracia.

Não existe democracia sustentável sem um Poder Judiciário forte, respeitado e independente. Foi a firmeza das nossas instituições que garantiu a resistência do Estado Democrático de Direito contra as tentativas de golpe e os ataques covardes promovidos pelo extremismo. Contudo, para preservar essa autoridade moral perante a nação, as próprias instituições precisam atuar com absoluta transparência, responsabilidade e autocontenção.

A crise atual não pode ser ignorada, tampouco instrumentalizada para fins eleitorais ou para alimentar vinganças políticas. O combate à corrupção e a apuração de irregularidades devem ser rigorosos, céleres e impessoais. Não há espaço para blindagens de quem quer que seja, assim como não se pode tolerar o uso de investigações como arena de disputas corporativas ou vazamentos seletivos voltados a influenciar o debate público. É urgente a total transparência das investigações em curso, para que a verdade prevaleça e o povo