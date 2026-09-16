Jesus, para todos aqueles que reconhecem a veracidade de seus ensinamentos, proferiu afirmações de profundo impacto existencial. Suas palavras suscitam reflexões e mobilizam recursos latentes de transformação naqueles que lhes dedicam atenção. Entre esses legados, as assertivas do Mestre: “Vós sois a luz do mundo” e “Brilhe a vossa luz diante dos homens…” ressoam com um significado extraordinariamente poderoso.
Diante disso, emergem questionamentos naturais: a que espécie de luminosidade o Mestre se referia? E como conciliar tal afirmação com a realidade tantas vezes obscura em que a humanidade se encontra inserida?
A luz é o elemento que propicia o reconhecimento das coisas, e na sua ausência torna-se difícil perceber o ambiente, discernir os perigos ou identificar os elementos constituintes do espaço. A luz, desse modo, atua como agente revelador da verdade.
Ao declarar que somos a luz do mundo, Jesus revelou a nossa natureza intrínseca como seres de origem, essência e destino divinos. Sob essa óptica, somos lucigênitos — gerados pela Luz criadora —, conforme o simbolismo místico do livro do Gênesis que, ao narrar as origens da Criação, decreta: “Faça-se a luz, e a luz foi feita”. Em sua sabedoria inconcebível, o Cristo evocou essa Luz original para que, seguindo seus passos e exemplos, aprendêssemos a fazê-la brilhar.
No atual estágio da nossa jornada evolutiva, é evidente que ainda não manifestamos a claridade referida pelo Mestre. Se ele estivesse se referindo à conduta dos seres humanos de sua época, ou mesmo às ações da sociedade contemporânea, suas palavras pareceriam destituídas de sentido. Essa luz espiritual se configura, por enquanto, mais como uma potência a ser desenvolvida do que uma realidade consolidada. Encontramo-nos ensaiando os passos iniciais de uma longa caminhada que culminará na plena expressão desse esplendor, porquanto a ignorância e as consequentes transgressões das leis soberanas da vida ainda predominam em nossas escolhas.
Para que uma lâmpada cumpra a sua função de clarear o ambiente ao seu redor, ela necessita estar conectada a uma fonte de energia. Da mesma forma, a luz espiritual que deve se expressar através de nós só poderá fazê-lo se estivermos conectados de forma consciente com a Fonte da vida universal. Assim como a luminosidade não pertence à lâmpada, mas se manifesta por meio dela, a luz espiritual pertence à Criação e flui por intermédio daqueles que se tornam suficientemente puros e permeáveis à sua passagem.
Essa conexão vital se fortalece por meio da interiorização, da prece, da meditação e da correta instrução espiritual, além de ser alimentada pela fé e por ações altruístas, as quais ampliam a corrente de forças dinâmicas que atravessam o trabalhador do bem. Quem se devota a amparar o próximo é inevitavelmente o primeiro a se beneficiar, do mesmo modo que aquele que sustenta uma tocha para clarear a estrada alheia é o primeiro a ter seus próprios passos iluminados.
Quando desperta, essa luz da consciência passa a permear o ser humano em todas as suas dimensões e níveis de expressão: purifica os pensamentos, harmoniza os sentimentos, edifica as palavras e dignifica as ações. Por essa razão, um indivíduo verdadeiramente iluminado possui a faculdade de, com sua simples presença, beneficiar o ambiente em que se encontra.
Na época atual, de grandes desafios e provações, mais se faz necessária a luz interior, capaz de revelar os perigos a serem evitados, os obstáculos a serem transpostos, assim como as oportunidades de serviço que se apresentam e os melhores rumos a seguir.