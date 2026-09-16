A luz é o elemento que propicia o reconhecimento das coisas, e na sua ausência torna-se difícil perceber o ambiente, discernir os perigos ou identificar os elementos constituintes do espaço. A luz, desse modo, atua como agente revelador da verdade.

Diante disso, emergem questionamentos naturais: a que espécie de luminosidade o Mestre se referia? E como conciliar tal afirmação com a realidade tantas vezes obscura em que a humanidade se encontra inserida?

Jesus, para todos aqueles que reconhecem a veracidade de seus ensinamentos, proferiu afirmações de profundo impacto existencial. Suas palavras suscitam reflexões e mobilizam recursos latentes de transformação naqueles que lhes dedicam atenção. Entre esses legados, as assertivas do Mestre: “Vós sois a luz do mundo” e “Brilhe a vossa luz diante dos homens…” ressoam com um significado extraordinariamente poderoso.

Ao declarar que somos a luz do mundo, Jesus revelou a nossa natureza intrínseca como seres de origem, essência e destino divinos. Sob essa óptica, somos lucigênitos — gerados pela Luz criadora —, conforme o simbolismo místico do livro do Gênesis que, ao narrar as origens da Criação, decreta: “Faça-se a luz, e a luz foi feita”. Em sua sabedoria inconcebível, o Cristo evocou essa Luz original para que, seguindo seus passos e exemplos, aprendêssemos a fazê-la brilhar.

No atual estágio da nossa jornada evolutiva, é evidente que ainda não manifestamos a claridade referida pelo Mestre. Se ele estivesse se referindo à conduta dos seres humanos de sua época, ou mesmo às ações da sociedade contemporânea, suas palavras pareceriam destituídas de sentido. Essa luz espiritual se configura, por enquanto, mais como uma potência a ser desenvolvida do que uma realidade consolidada. Encontramo-nos ensaiando os passos iniciais de uma longa caminhada que culminará na plena expressão desse esplendor, porquanto a ignorância e as consequentes transgressões das leis soberanas da vida ainda predominam em nossas escolhas.

Para que uma lâmpada cumpra a sua função de clarear o ambiente ao seu redor, ela necessita estar conectada a uma fonte de energia. Da mesma forma, a luz espiritual que deve se expressar através de nós só poderá fazê-lo se estivermos conectados de forma consciente com a Fonte da vida universal. Assim como a luminosidade não pertence à lâmpada, mas se manifesta por meio dela, a luz espiritual pertence à Criação e flui por intermédio daqueles que se tornam suficientemente puros e permeáveis à sua passagem.