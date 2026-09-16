Tem frase que parece ter nascido na cozinha de casa. “O que abunda não prejudica.” Diante de uma mesa farta, ninguém reclama de arroz sobrando. Mas, quando a abundância chega ao mundo da Justiça, é bom conferir se ela veio acompanhada de bom senso. Porque uma coisa é ter fundamento de sobra; outra é ter explicação de sobra para uma decisão que continua difícil de entender.

Para o povo, falta é aquilo que aperta a vida: falta dinheiro, emprego, comida, saúde, oportunidade e até paciência. É procurar o necessário e descobrir que não tem. Excesso é o contrário: é quando passa da medida. É comida demais, remédio demais, exercício demais, conversa demais e explicação demais. A falta incomoda; o excesso também. Só muda o endereço do problema.

Abundância, entretanto, não é vilã. Há coisas que quanto mais abundam, melhor. Conhecimento, solidariedade, honestidade, respeito, boas ideias, cultura e trabalho são algumas delas. Ninguém deveria reclamar de excesso de ética. Se alguém reclamar, talvez seja justamente porque está sobrando pouca.