SRA. ANEDIR CONCEIÇÃO ROSSI VITORIA Faleceu dia 10/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúva do Sr. Orlando Vitoria. Era filha do Sr. Arthur Rossi e da Sra. Cecilia Crepaldi Rossi, falecidos. Deixa os filhos: Paulo Sergio Vitoria casado com Luciana Travaini Vitoria, Angela Vitoria Bacchim casada com Emerson de Jesus Bacchim, Juliana Vitoria casada com Cleyver Jose Rossi. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/09/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANTONIO CARLOS LOVADINE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Sylvio Lovadine e da Sra. Apparecida Saes Lovadine; deixa a filha: Silvia Mantoni Lovadine. Deixa a neta Thaisa Lovadine Mondini, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA Faleceu dia 09/09/2026 na cidade de Rio Claro, aos 55 anos de idade e era filho do Sr. Julio de Paula e da Sra. Maria Aparecida Conceição. Deixa filhos, netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 10/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LAURO DE MORAES COELHO Faleceu dia 10/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Luiza Pandolfi Coelho. Era filho do Sr. Salvador Coelho Netto e da Sra. Alexandrina da Silveira Moraes, falecidos. Deixa os filhos: Dorival Coelho casado com Maria Cristina Pecorari Coelho, Nivaldo Coelho (in memoriam) e Nanci Aparecida Coelho Martins casada com Nazim Gomes Martins. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/09/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA FERMINO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Caetano Antonio Francisco e da Sra. Umbelina Maria da Costa, era viúva do Sr. João Fermino; deixa os filhos: Antonia Eva Fermino Daragone, viúva do Sr. Helio Daragone; Benedito Adão Fermino, falecido, deixando viúva a Sra. Odete Bachega Fermino; José Jesuino Fermino, casado com a Sra. Rosa Maria Bernardes Fermino; Marcos Roberto Fermino, casado com a Sra. Maria Isabel dos Santos Fermino; Marta Cecilia Fermino, viúva do Sr. Gilberto Barbosa e Assunção Aparecida Fermina Claudino, casada com o Sr. Marcos Roberto Claudino. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala, "B Camélia", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA ZENAIDE JOSÉ RODRIGUES Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Anivio José e da Sra. Aurora da Natividade, era viúva do Sr. Antonio Rodrigues. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARINEZ BALBINA BARBOSA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 47 anos, filha do Sr. Agenario Almeida Barbosa e da Sra. Judite Balbina Barbosa, falecida; deixa os filhos: Maiara Barbosa de Jesus; Joabe Barbosa de Jesus e Hellen Sophia Barbosa Santos. Deixa o neto Ravi Barbosa Ferreira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROF. SR. NILSON LEME DE SOUZA Faleceu dia 09/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 52 anos de idade e era filho do Sr. Amóz Leme de Souza e da Sra. Elza Cardoso de Souza. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/09/2026 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
JOVEM: PEDRO MIGUEL SILVA Faleceu dia 08/09/2026, na cidade de Osasco/SP, contava 11 anos, filho do Sr. Carlos Antonio Silva Nascimento e da Sra. Leticia Karolyne Caetano Silva, deixa os irmãos: Ingrid Natacha Silva; Ana Kethelley Chavier da Silva; Lucas Gabriel Balduino e Ayra Mariah Caetano Gonçalves. Deixa também avós, avôs, tios, tias, primos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. RACHEL SOARES FERRAZ Faleceu dia 09/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casada com o Sr. Josué Ferraz. Era filha do Sr. Cyrilo Ferreira Barbosa e da Sra. Valentina Soares Barbosa, falecidos. Deixa irmã, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/09/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.