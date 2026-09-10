SRA. ANEDIR CONCEIÇÃO ROSSI VITORIA Faleceu dia 10/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúva do Sr. Orlando Vitoria. Era filha do Sr. Arthur Rossi e da Sra. Cecilia Crepaldi Rossi, falecidos. Deixa os filhos: Paulo Sergio Vitoria casado com Luciana Travaini Vitoria, Angela Vitoria Bacchim casada com Emerson de Jesus Bacchim, Juliana Vitoria casada com Cleyver Jose Rossi. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/09/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTONIO CARLOS LOVADINE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Sylvio Lovadine e da Sra. Apparecida Saes Lovadine; deixa a filha: Silvia Mantoni Lovadine. Deixa a neta Thaisa Lovadine Mondini, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA Faleceu dia 09/09/2026 na cidade de Rio Claro, aos 55 anos de idade e era filho do Sr. Julio de Paula e da Sra. Maria Aparecida Conceição. Deixa filhos, netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 10/09/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.