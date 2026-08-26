26 de agosto de 2026
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MUDANÇA NAS REGRAS

Porte de arma é aprovado para 10 novas profissões no Brasil; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
s propostas avançaram em etapas distintas na Câmara dos Deputados e no Senado e, caso sejam aprovadas e sancionadas, poderão alcançar trabalhadores de pelo menos dez grupos
s propostas avançaram em etapas distintas na Câmara dos Deputados e no Senado e, caso sejam aprovadas e sancionadas, poderão alcançar trabalhadores de pelo menos dez grupos

Projetos em tramitação no Congresso Nacional propõem ampliar as possibilidades de porte de arma de fogo para diferentes categorias profissionais. As propostas avançaram em etapas distintas na Câmara dos Deputados e no Senado e, caso sejam aprovadas e sancionadas, poderão alcançar trabalhadores de pelo menos dez grupos.

Entre as categorias citadas nos projetos estão empresários, microempreendedores individuais (MEIs), advogados, corretores de imóveis, médicos-veterinários, agentes de trânsito, oficiais de justiça, fiscais ambientais, vigilantes e profissionais de cartórios.

As propostas não fazem parte de um único projeto. Cada categoria está relacionada a uma matéria específica ou a textos que seguem diferentes etapas de análise no Congresso.

Saiba mais:

Mudanças nas regras

Atualmente, pessoas que solicitam o porte de arma para defesa pessoal precisam apresentar à Polícia Federal uma justificativa de efetiva necessidade. Entre os critérios considerados está a comprovação de atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física.

Os projetos em discussão propõem reconhecer determinadas atividades profissionais como de risco ou incluí-las diretamente entre as categorias que podem ter acesso ao porte. Com isso, o exercício da profissão poderá ser utilizado como um dos elementos para justificar a autorização.

A aprovação de um projeto em uma das etapas do Congresso, no entanto, não significa que o porte de arma já esteja liberado para os profissionais. As propostas ainda precisam concluir a tramitação prevista para cada caso e, dependendo da matéria, passar pela análise da outra Casa legislativa e pela sanção presidencial.

Além disso, os textos mantêm exigências relacionadas à concessão do porte, como comprovação de idoneidade, capacidade técnica para o manuseio da arma e aptidão psicológica.

Categorias incluídas nas propostas

As dez categorias profissionais que aparecem entre os projetos que avançaram em etapas do Congresso são:

  • Empresários 
  • Microempreendedores individuais (MEIs);
  • Oficiais de justiça;
  • Corretores de imóveis;
  • Advogados;
  • Médicos-veterinários;
  • Agentes de trânsito;
  • Fiscais ambientais;
  • Vigilantes e agentes de segurança privada;
  • Tabeliães e registradores de cartórios

Cada proposta possui regras e está em uma fase diferente de tramitação. Por isso, a eventual mudança nas condições para obtenção do porte dependerá da aprovação definitiva de cada projeto e da entrada em vigor das novas regras.

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