Projetos em tramitação no Congresso Nacional propõem ampliar as possibilidades de porte de arma de fogo para diferentes categorias profissionais. As propostas avançaram em etapas distintas na Câmara dos Deputados e no Senado e, caso sejam aprovadas e sancionadas, poderão alcançar trabalhadores de pelo menos dez grupos.

Entre as categorias citadas nos projetos estão empresários, microempreendedores individuais (MEIs), advogados, corretores de imóveis, médicos-veterinários, agentes de trânsito, oficiais de justiça, fiscais ambientais, vigilantes e profissionais de cartórios.

As propostas não fazem parte de um único projeto. Cada categoria está relacionada a uma matéria específica ou a textos que seguem diferentes etapas de análise no Congresso.