A proposta exige uma estadia mínima de um mês, com atividades realizadas durante cinco dias por semana. Entre as responsabilidades estão a limpeza dos ambientes, organização e distribuição da alimentação, higienização de recipientes e mantas e administração de medicamentos. O trabalho também envolve a socialização dos gatos e cuidados básicos com a estrutura utilizada pelos animais.

Quem procura uma experiência diferente no exterior pode encontrar uma oportunidade em uma ilha grega. O Syros Cats, projeto voltado ao cuidado de gatos em Syros, está preparando novas vagas de voluntariado para 2027. Os selecionados recebem alojamento e café da manhã durante a permanência e participam da rotina de cuidados com os animais.

Para participar, é esperado que o voluntário tenha autonomia para organizar a rotina e consiga se comunicar em inglês no dia a dia. A idade preferencial é de 25 anos ou mais, enquanto experiências anteriores com gatos, animais resgatados, cuidados veterinários ou felinos ferais podem contribuir para a seleção. Casais também podem se candidatar, desde que os dois participem das atividades previstas pelo programa.

Inscrições começam em setembro

O calendário de inscrições para 2027 será dividido em duas fases. A primeira está prevista para começar em 1º de setembro de 2026 e contemplará estadias entre janeiro e junho de 2027. Já a segunda etapa terá início em 1º de novembro, destinada aos períodos entre julho e dezembro do próximo ano.

As vagas são limitadas e a permanência por períodos mais longos pode ser considerada um diferencial. Pessoas que trabalham remotamente também podem participar, desde que as atividades profissionais não prejudiquem o cumprimento da rotina estabelecida pelo projeto. Antes de viajar, os candidatos também precisam verificar as exigências de entrada e permanência na Grécia aplicáveis ao seu caso.