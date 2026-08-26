Para a presidenta licenciada da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), a declaração dada pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de que elevar salário dos professores da rede estadual de ensino de São Paulo em 1% custaria R$ 500 milhões, é demonstração clara de que ele “é inimigo da educação pública de qualidade”, e que não tem a educação como prioridade. A declaração foi dada em recente sabatina à Rádio Jovem Pan, quando Tarcísio de Freitas, que é candidato à reeleição ao governo de São Paulo, foi questionado sobre reajuste salarial para os 200 mil professores da rede estadual de ensino.

Bebel diz que enquanto o governador nega reajuste e valorização aos professores e demais profissionais da educação, o seu governo concede isenção de R$ 89,5 bilhões a empresários paulistas, sem maiores explicações. Além disso, esse mesmo governador, com apoio da sua base aliada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conseguiu alterar a Constituição Estadual e reduziu de 30% para 25% o orçamento estadual para a área da educação, o que representa um corte anual superior a R$ 11 bilhões.

A consequência desses cortes na área da educação e os ataques ao magistério paulista está prejudicando a juventude de São Paulo, com queda na qualidade de ensino e o fechamento de centenas de salas de aulas no noturno, deixando milhares de estudantes fora da escola, inclusive prejudicando o funcionamento do EJA (Ensino de Jovens e Adultos).

A deputada estadual Professora Bebel cita os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira), de 2025, que revela a estagnação da educação pública no estado de São Paulo, caindo da oitava para a décima primeira posição no ranking nacional referente ao ano de 2025. Para Bebel, os resultados do IDEB não podem ser dissociados das políticas educacionais do governo Tarcísio: “são os resultados esperados e lógicos dessas políticas. Não se pode esperar melhoria expressiva da aprendizagem escolar com corte de verbas, plataformização, autoritarismo e assédio moral, desvalorização e perseguição aos profissionais da Educação, militarização e privatização de escolas”, diz.