O governo de Donald Trump prepara uma medida que pode atingir até 200 mil estrangeiros com vistos de turismo e negócios nos Estados Unidos. A proposta prevê a revogação de vistos B1 e B2 de pessoas que entraram no país como visitantes e posteriormente solicitaram asilo ou estão com pedidos em análise.

Se confirmada, a iniciativa poderá representar a maior revogação coletiva de vistos da história dos Estados Unidos. A medida deve ser anunciada pelo Departamento de Estado nas próximas semanas e poderá provocar novas disputas judiciais.

A ação envolverá o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS). A previsão é que sejam analisados vistos emitidos entre 2016 e 2026.