O levantamento reúne atletas de até 25 anos que já foram convocados pelo técnico Carlo Ancelotti durante o ciclo recente, mas ficaram fora da disputa do Mundial de 2026 por lesão ou opção técnica.

A Fifa divulgou em seu site oficial uma lista com dez jogadores brasileiros considerados as principais promessas da renovação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030.

A publicação foi feita após a campanha abaixo das expectativas da Seleção na Copa de 2026, encerrada nas oitavas de final. Segundo a entidade, os nomes escolhidos têm potencial para assumir protagonismo na equipe que disputará o Mundial de 2030, edição que marcará o centenário da competição.

Os jogadores citados pela Fifa são:

Estevão (Chelsea)

Vitor Reis (Manchester City)

Kaiki Bruno (Como)

Wesley (Roma)

Andrey Santos (Manchester United)

João Pedro (Chelsea)

João Gomes (Aston Villa)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Vitor Roque (Palmeiras)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

A lista contempla atletas de todos os setores do campo, com quatro atacantes, dois meio-campistas, três defensores e um lateral. A Fifa destaca especialmente a necessidade de renovação no meio de campo, considerada uma das posições mais carentes da atual geração brasileira.