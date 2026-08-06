A Seleção Brasileira de Karatê, que está em período de treinos em Piracicaba visando aos Jogos Sul-Americanos, fará um treino aberto à população neste sábado (8), último dia de atividades na Noiva da Colina. Os trabalhos serão realizados das 8h às 10h30, no Ginásio do Jaraguá e os atletas contam com a participação do público.
“Os melhores atletas do Brasil estão aqui e é uma baita oportunidade para os praticantes locais acompanharem uma rotina de treinamento e para a população em geral acompanhar uma seleção nacional, que não é sempre que temos isso em Piracicaba”, conta o treinador Diego Spigolon, coordenador-técnico da Seleção Brasileira Sênior (Adulta).
A seleção realiza uma semana pesada de treinos, em dois períodos. O time se prepara para os Jogos Sul-Americanos de 2026, que acontecerão em Santa Fé, na Argentina, em setembro. Essa competição é um evento multiesportivo, que reúne todas as modalidades esportistas em disputa, que tem o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) como responsável pelo Time Brasil.
A modalidade karatê dos Jogos Sul-Americanos é classificatória para os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2027.
Spilogon explicou que a boa relação da Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Ativida-des Motoras) com a direção da Seleção Brasileira tem proporcionado as vindas a equipe para a Noiva da Coli-na. Além disso, a localização da cidade, a boa estrutura e receptividade dos piracicabanos ratificaram essa parceria. “Tudo isso acaba tendo uma atmosfera positiva para a vinda da seleção”, afirma o coordenador-técnico.
De acordo com Spigolon, a equipe adulta de karatê já veio treinar em Piracicaba pelo menos em 10 oportunidades. “A nossa cidade recebeu pela primeira vez toda a equipe da Seleção Brasileira em setembro de 2021. De lá para cá, foram mais de 10 vindas da seleção. Só em 2024, foram três vezes. Isso mostra a relevância de Piracicaba no que se refere ao karatê”, comemora.