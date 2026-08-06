A Seleção Brasileira de Karatê, que está em período de treinos em Piracicaba visando aos Jogos Sul-Americanos, fará um treino aberto à população neste sábado (8), último dia de atividades na Noiva da Colina. Os trabalhos serão realizados das 8h às 10h30, no Ginásio do Jaraguá e os atletas contam com a participação do público.

“Os melhores atletas do Brasil estão aqui e é uma baita oportunidade para os praticantes locais acompanharem uma rotina de treinamento e para a população em geral acompanhar uma seleção nacional, que não é sempre que temos isso em Piracicaba”, conta o treinador Diego Spigolon, coordenador-técnico da Seleção Brasileira Sênior (Adulta).

A seleção realiza uma semana pesada de treinos, em dois períodos. O time se prepara para os Jogos Sul-Americanos de 2026, que acontecerão em Santa Fé, na Argentina, em setembro. Essa competição é um evento multiesportivo, que reúne todas as modalidades esportistas em disputa, que tem o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) como responsável pelo Time Brasil.