07 de agosto de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Ladrão encosta faca em pescoço de menino de 7 anos em assalto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O assalto e a ameaça aconteceram no trailer de lanches da família.
O assalto e a ameaça aconteceram no trailer de lanches da família.

  Uma tentativa de assalto terminou em momentos de puro desespero na noite desta terça-feira (4), no Jardim Aeroporto, em Limeira, na região de Piracicaba. Um criminoso de 24 anos invadiu um trailer de lanches e fez uma criança de apenas 7 anos de refém, mantendo uma faca em seu pescoço enquanto exigia todo o dinheiro do caixa.

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Segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou a ordenar que a mãe trocasse de lugar com o filho, aumentando ainda mais o clima de tensão. O menino permaneceu sob a mira da faca até conseguir escapar, evitando que a situação terminasse em uma tragédia.

Sem conseguir concluir o roubo, o criminoso fugiu. Equipes da Polícia Militar iniciaram buscas imediatamente e localizaram o suspeito poucos minutos depois. Ele foi abordado e preso em flagrante.

O crime ocorreu em um trailer de lanches na Rua Eduardo Gonçalves, no Jardim Aeroporto. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram uma aglomeração de moradores e foram informados da violenta tentativa de assalto que havia acabado de acontecer.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. A rápida reação da criança e a ação da Polícia Militar impediram que o episódio tivesse um desfecho ainda mais grave.

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