Uma tentativa de assalto terminou em momentos de puro desespero na noite desta terça-feira (4), no Jardim Aeroporto, em Limeira, na região de Piracicaba. Um criminoso de 24 anos invadiu um trailer de lanches e fez uma criança de apenas 7 anos de refém, mantendo uma faca em seu pescoço enquanto exigia todo o dinheiro do caixa.

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Segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou a ordenar que a mãe trocasse de lugar com o filho, aumentando ainda mais o clima de tensão. O menino permaneceu sob a mira da faca até conseguir escapar, evitando que a situação terminasse em uma tragédia.