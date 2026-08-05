A comissão será responsável por realizar pesquisas documentais, visitas técnicas, registros fotográficos e levantamentos sobre monumentos, edifícios históricos e espaços públicos de Piracicaba. A partir desse trabalho, o grupo pretende elaborar um diagnóstico com informações sobre o estado de conservação dos patrimônios e encaminhar propostas ao poder público.

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) anunciou a criação da Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico, grupo que terá a missão de acompanhar a situação de bens considerados importantes para a memória do município. A iniciativa foi apresentada durante a Sessão Magna realizada no último sábado (1º), em comemoração aos 59 anos da entidade.

O arquiteto e urbanista Marcelo Guidotti, presidente da comissão, explicou que o objetivo é reunir informações técnicas que possam ajudar na definição de prioridades para a preservação histórica da cidade. “A preservação do patrimônio está diretamente ligada à identidade de Piracicaba. O trabalho busca registrar e acompanhar bens que contam parte da trajetória do município”, afirmou.

Também fazem parte da comissão os historiadores Cayo Murillo Casarim Cassiano, Mauricio Fernando Stenico Beraldo e Paulo Renato Tot Pinto. Entre as ações previstas estão a conscientização da população e iniciativas junto às escolas para aproximar crianças e jovens da história local.

A criação do grupo ocorreu durante a solenidade que marcou os 59 anos do IHGP e os 259 anos de Piracicaba. O evento reuniu pesquisadores, historiadores, representantes da sociedade civil e autoridades. Durante a cerimônia, o Instituto também entregou a Medalha Prudente de Moraes, principal homenagem concedida pela entidade. Neste ano, receberam a honraria o monsenhor Jamil Nassif Abib, o arquiteto João Chaddad e o jornalista Edson Rontani Júnior.