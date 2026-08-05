Um sistema meteorológico acompanhado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) pode ganhar força entre a Argentina, o Uruguai, o Sul do Brasil e o Oceano Atlântico nos próximos dias. Se a intensificação prevista se confirmar, o fenômeno poderá evoluir para um ciclone-bomba, favorecendo a chegada de uma frente fria mais intensa e elevando o risco de temporais, ventos fortes e granizo.

Os impactos são esperados principalmente entre os dias 6 e 8 de agosto. Além das tempestades, a previsão aponta para queda acentuada das temperaturas na Região Sul e possibilidade de ressaca em áreas do litoral devido à agitação do mar.

Embora o nome desperte atenção, especialistas ressaltam que o ciclone-bomba não representa um fenômeno diferente dos ciclones extratropicais já conhecidos. A principal característica é a rapidez com que o sistema se fortalece, tornando seus efeitos mais intensos.