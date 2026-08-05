A cerimônia será realizada no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Alemães, e marca a conclusão das atividades desenvolvidas ao longo do período letivo.

A Prefeitura de Piracicaba realiza nesta sexta-feira (7), às 14h, a formatura de 234 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental que participaram do programa GCEP (Guarda Civil Educação é Prevenção).

O evento reunirá alunos de quatro escolas da rede municipal: E.M. Profa. Antonia Benedita Eugênio, do bairro Gilda; E.M. Prof. Irineu Humberto Packer, da Pauliceia; E.M. João Oriani, do Costa Rica; e E.M. Profa. Olívia Caprânico, do Mário Dedini. Familiares, professores e representantes do município também participarão da solenidade.

Durante a formatura, os estudantes receberão certificados de conclusão do programa e serão anunciados os vencedores do concurso de redação realizado durante as ações do GCEP.

Desenvolvido pelo Pelotão Escolar da Guarda Civil Metropolitana (GCM), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o programa busca fortalecer a formação cidadã e estimular a cultura da prevenção entre crianças e adolescentes.