Moradores e visitantes de Piracicaba poderão conhecer diferentes aspectos da história e da cultura da cidade por meio de roteiros, caminhadas, visitas guiadas e palestras gratuitas durante o mês de agosto. As atividades fazem parte da Jornada do Patrimônio 2026, que neste ano tem como tema Memórias, Saberes e Territórios.
A programação passa por locais como Engenho Central, Cemitério da Saudade, Esalq/USP, Colônia Tirolesa, Societá Italiana di Mutuo Soccorso e Catedral de Santo Antônio. Também serão abordados temas relacionados à imigração, manifestações afro-brasileiras, arquitetura, patrimônio industrial, religiosidade, restauro e conservação.
Todas as atividades são gratuitas, mas é necessário fazer inscrição prévia pelo formulário disponibilizado pela organização. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3412-3770.
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Confira a programação
7 de agosto
Passeio Noturno – Cemitério da Saudade
O Cemitério da Saudade será cenário de um passeio noturno que aproxima os participantes da história e da memória de Piracicaba. A atividade permite conhecer o espaço sob a perspectiva do patrimônio cultural da cidade. A recomendação é usar calçados fechados apropriados para caminhada, preferencialmente calça, além de levar lanterna. Em caso de chuva, o roteiro será remarcado e a nova data será informada pelas redes sociais.
- Horário: 19h
- Local: Avenida Piracicamirim, 2201
8 de agosto
Roteiro Esalq
Alunos da Esalq/USP que atuam no Museu Luiz de Queiroz conduzirão os visitantes por um roteiro sobre a história da universidade e da agricultura. A proposta é apresentar diferentes períodos da trajetória da instituição e sua relação com o desenvolvimento do setor agrícola.
- Horário: 9h
- Local: Avenida Pádua Dias, 11
Projeto Arquitetônico de Restauro da Societá Italiana di Mutuo Soccorso
A atividade apresenta o projeto de restauro elaborado para a Societá Italiana di Mutuo Soccorso, um dos bens históricos de Piracicaba. Serão abordados os estudos técnicos realizados, as diretrizes de preservação e as soluções arquitetônicas previstas para conservação e requalificação do imóvel.
- Horário: 9h
- Local: Rua Dom Pedro I, 781 – Centro
Passeio Histórico – Engenho Central
O público poderá percorrer os antigos barracões do Engenho Central e conhecer mais sobre a trajetória do complexo e sua importância para a formação econômica e social de Piracicaba.
- Horário: 16h
- Local: Avenida Maurice Allain, 454 – Vila Rezende
9 de agosto
Rotas Afro
Criado em 2019, o Rotas Afro trabalha com a preservação e a divulgação das memórias negras por meio de caminhadas patrimoniais, circuitos de memória e afroturismo. Em Piracicaba, o roteiro permitirá conhecer locais relacionados à história e à presença da população negra no município.
- Horário: 8h30
- Local: Largo da Santa Cruz, s/n – Cidade Alta
Patrimônio em uso: a experiência do Village Arte Decor no Palacete Luiz de Queiroz
Arquitetos e profissionais envolvidos no Village Arte Decor apresentarão os desafios de ocupar um imóvel tombado, discutindo como novos usos culturais podem ser conciliados com a preservação do patrimônio histórico.
- Horário: 10h
- Duração: 2 horas
- Classificação etária: 12 anos, com acompanhamento dos pais ou responsáveis
- Vagas: 30
- Local: Rua Prudente de Moraes, 21 – Centro
22 de agosto
Rota Tirolesa
O percurso guiado apresenta a história da imigração tirolesa em Piracicaba por meio de locais que preservam a memória, a arquitetura, a religiosidade e as tradições da comunidade formada nos bairros Santa Olímpia e Santana.
- Horário: 14h30
- Ponto de encontro: Café Tirol – Rua Santa Olímpia, 160
23 de agosto
Patrimônio Vivo: A Festa do Divino e as Manifestações Afro em Piracicaba
A atividade aborda duas expressões do patrimônio cultural imaterial de Piracicaba: a Festa do Divino e as manifestações afro-brasileiras. O encontro discutirá as origens, os significados e a permanência dessas tradições na história e na vida cultural do município.
- Horário: 9h
- Local: a definir
29 de agosto
Arquitetura, Restauro e Conservação: a Reforma da Catedral de Santo Antônio
A última atividade prevista na programação abordará o processo de reforma da Catedral de Santo Antônio. A conversa apresentará os critérios técnicos e as soluções adotadas para preservar e conservar um dos principais marcos arquitetônicos de Piracicaba.
- Horário: 9h
- Local: Catedral de Santo Antônio – Praça da Catedral Dom Ernesto de Paula, s/n – Centro
A Jornada do Patrimônio em Piracicaba integra uma iniciativa estadual voltada à valorização dos bens culturais e é organizada no município pelas secretarias de Cultura e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. A realização é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural (SISEP), em parceria com a Fundação Energia e Saneamento (FES).
A programação está sujeita a alterações.