Moradores e visitantes de Piracicaba poderão conhecer diferentes aspectos da história e da cultura da cidade por meio de roteiros, caminhadas, visitas guiadas e palestras gratuitas durante o mês de agosto. As atividades fazem parte da Jornada do Patrimônio 2026, que neste ano tem como tema Memórias, Saberes e Territórios.

A programação passa por locais como Engenho Central, Cemitério da Saudade, Esalq/USP, Colônia Tirolesa, Societá Italiana di Mutuo Soccorso e Catedral de Santo Antônio. Também serão abordados temas relacionados à imigração, manifestações afro-brasileiras, arquitetura, patrimônio industrial, religiosidade, restauro e conservação.

Todas as atividades são gratuitas, mas é necessário fazer inscrição prévia pelo formulário disponibilizado pela organização. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3412-3770.