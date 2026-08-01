Pela primeira vez desde o fim da ditadura militar no Brasil, a Justiça Federal condenou um agente do regime por estupro cometido contra uma presa política. A decisão é considerada histórica por reconhecer que a violência sexual praticada durante o período integra o conjunto de crimes contra a humanidade e, por isso, não está protegida pela Lei da Anistia.

O condenado é um sargento reformado do Exército, apontado como integrante da chamada Casa da Morte, centro clandestino de tortura que funcionou em Petrópolis (RJ) durante o regime militar. A pena fixada foi de 12 anos, 11 meses e 25 dias de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de estupro e cárcere privado qualificado. A sentença ainda determina a perda do cargo público militar, embora caiba recurso.

Decisão reconhece crime contra a humanidade

Na sentença, a Justiça entendeu que os abusos ocorreram dentro de um contexto de perseguição sistemática promovida pelo Estado durante a ditadura militar. Com esse entendimento, o estupro e o cárcere privado foram classificados como crimes contra a humanidade, considerados imprescritíveis e sem possibilidade de aplicação da Lei da Anistia.