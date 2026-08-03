Um incêndio de grandes proporções mobilizou uma força-tarefa na manhã desta segunda-feira (3) em Piracicaba. As chamas atingiram uma revenda de veículos na Avenida Presidente Kennedy, uma das principais vias da cidade, e provocaram a interdição total do trecho.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h40 e segue trabalhando intensamente para controlar o fogo. Até as 7h25, o incêndio ainda não havia sido completamente extinto, enquanto uma densa fumaça podia ser vista de diferentes pontos da cidade.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.
Além dos Bombeiros, participam da operação equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Trânsito, responsável pela interdição da avenida e pela organização do tráfego para garantir a segurança da população e facilitar a atuação das equipes de emergência.
Motoristas devem evitar a região da Avenida Presidente Kennedy e buscar rotas alternativas até a liberação da via.