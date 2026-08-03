Um incêndio de grandes proporções mobilizou uma força-tarefa na manhã desta segunda-feira (3) em Piracicaba. As chamas atingiram uma revenda de veículos na Avenida Presidente Kennedy, uma das principais vias da cidade, e provocaram a interdição total do trecho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h40 e segue trabalhando intensamente para controlar o fogo. Até as 7h25, o incêndio ainda não havia sido completamente extinto, enquanto uma densa fumaça podia ser vista de diferentes pontos da cidade.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.