Uma tragédia dentro da fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, terminou com três funcionários mortos na manhã deste sábado (1º). As primeiras informações da investigação apontam que o autor do ataque, um operador de empilhadeira de 33 anos, pode ter cometido o crime após sofrer episódios de bullying no ambiente de trabalho, segundo relatos de testemunhas à Polícia Civil.

O homem, que trabalhava como terceirizado na unidade, invadiu a empresa armado com uma faca e atacou colegas de trabalho. Após ser preso em flagrante, ele morreu dentro da carceragem do 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. As circunstâncias da morte também serão apuradas pelas autoridades.

Autor estava de folga no dia do ataque

De acordo com informações divulgadas pela empresa, o funcionário estava de folga quando entrou nas dependências da fábrica. A Bombril afirmou que ele apresentava um quadro de surto no momento da ação.