A captura aconteceu na Rua Hélio Aparecido Clemente por volta das 16h. Os policiais do 36° BPM/I faziam patrulhamento tático quando foram até o endereço indicado no mandado de prisão.

A equipe do BAEP 10 prendeu na quinta-feira (31), um homem procurado pela Justiça no Jardim Odécio Degan, em Limeira, na região de Piracicaba

No local estava o homem de 32 anos. Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Mas na consulta, a situação ficou tensa, pois constava contra ele um mandado de prisão preventiva pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS.

Diante do fato, os policiais leram os direitos do indivíduo e algemaram por risco de fuga. Antes de ir para a delegacia, ele passou pela Santa Casa e fez exame de corpo de delito.

Na delegacia, a delegada Talita Fiorini confirmou o mandado e deixou o preso à disposição da Justiça.