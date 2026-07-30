30 de julho de 2026
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MANUTENÇÃO

Veja os locais atendidos pelo Semae nesta quinta-feira

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
As equipes do Semae realizaram, nesta quinta-feira (30), serviços de manutenção e reparos, em Piracicaba.
As equipes do Semae realizaram, nesta quinta-feira (30), serviços de manutenção e reparos, em Piracicaba.

O Semae realizou nesta quinta-feira (30), manutenções e reparos nos seguintes pontos da cidade:

  • Avenida Fioravante Cenedese, 2300
  • Avenida Dalgo Afonso Migliolo, 144
  • Estrada José Perez Gonsalez, 209 e 211
  • Rua Monte Mor, 112 e 118
  • Rua Inácio de Vasconcelos Cunha Cadeira, 300
  • Rua São João, 2317
  • Rua Antonieta Ferraz, 120
  • Rua José Ferreira Filho, 1501
  • Rua José Laudelino Pereira, 172
  • Rua Alfredo José Castro Neves, 112
  • Rua Padre João Manoel da Silva, 380
  • Rua Manoel Ferreira Pinto, 470
  • Rua Santo Antônio, 641
  • Rua 13 de maio, 768
  • Travessa Willians Guidotti, 39

Canais de atendimento à população:

WhatsApp 24h: (19) 3403-9608

Central 24h: 0800 772 9611

Disque 115

Site: semaepiracicaba.sp.gov.br

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