O Semae realizou nesta quinta-feira (30), manutenções e reparos nos seguintes pontos da cidade:
- Avenida Fioravante Cenedese, 2300
- Avenida Dalgo Afonso Migliolo, 144
- Estrada José Perez Gonsalez, 209 e 211
- Rua Monte Mor, 112 e 118
- Rua Inácio de Vasconcelos Cunha Cadeira, 300
- Rua São João, 2317
- Rua Antonieta Ferraz, 120
- Rua José Ferreira Filho, 1501
- Rua José Laudelino Pereira, 172
- Rua Alfredo José Castro Neves, 112
- Rua Padre João Manoel da Silva, 380
- Rua Manoel Ferreira Pinto, 470
- Rua Santo Antônio, 641
- Rua 13 de maio, 768
- Travessa Willians Guidotti, 39
Canais de atendimento à população:
WhatsApp 24h: (19) 3403-9608
Central 24h: 0800 772 9611
Disque 115