O uso da força, como ultima ratio para a defesa do bem e da ordem, é, por vezes, indispensável. Se os homens fossem perfeitos e não existissem males e injustiças (ou seja, se não tivesse havido um Pecado Original...), leis penais, cadeias, exércitos, armas ofensivas e defensivas seriam coisas desnecessárias. Mas, contrariamente ao que sonham utópicos pacifistas, os homens não são perfeitos, a injustiça e a desordem sempre se manifestam, o mal está sempre atuante e as forças do bem têm que se defender. Daí ser indispensável existirem mecanismos de coerção que imponham a ordem e impeçam as injustiças, na esfera privada, na pública e até mesmo na internacional.

O uso da força repressiva, defensiva e, conforme o caso, ofensiva é, pois, um mal necessário. Mas, para que esse uso não fosse arbitrário e tirânico, a civilização humana foi elaborando, pouco a pouco, uma espécie de código moral da guerra, de modo a ser delineado o perfil moral do verdadeiro militar - com seus valores, códigos de honra, noções de hierarquia, disciplina, companheirismo etc. Na Europa cristã, isso se passou de modo muito claro a partir de Santo Agostinho, o primeiro pensador que teorizou acerca da noção de guerra justa, sendo depois desenvolvido com a cavalaria medieval, as cruzadas, as ordens religiosas de cavalaria etc. No Japão antigo, também pode ser observado um bom exemplo desse aprimoramento com a instituição dos samurais, guerreiros que observavam o rigidíssimo código de honra do bushido.

Nas sociedades primitivas não havia exércitos. Todos os homens se defendiam, cada qual por si. Ser homem era, nesse sentido da palavra, ser guerreiro. Entre nossos indígenas, ainda há o costume de designar o homem adulto como guerreiro. Entendem eles, como entendiam os antigos, que ser homem significa ser guerreiro. E ser guerreiro, por sua vez, significa ser plenamente homem.