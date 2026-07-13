As emoções não são inteligentes.

Elas são impulsivas, reativas e foram programadas para nos proteger, não para tomar as melhores decisões.

Quando não conhecemos as nossas emoções, nos tornamos reféns delas.

Quando aprendemos a compreendê-las e gerenciá-las, transformamos emoção em estratégia, pressão em equilíbrio e desafios em crescimento.

Vivemos em uma época em que o conhecimento está disponível em todos os lugares, mas a capacidade de lidar com as próprias emoções continua sendo um dos maiores desafios do ser humano.