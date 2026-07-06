Há tradições que sobrevivem porque continuam fazendo sentido. A Festa do Divino é uma delas. Duzentos anos depois, ela ainda ocupa um lugar especial na vida de Piracicaba. Não apenas pela história que carrega, mas porque continua encontrando espaço no presente.
Neste domingo, mais uma vez, os olhos estarão voltados para o Rio Piracicaba, onde acontece a tradicional Derrubada dos Barcos. O encontro das embarcações, o colorido das bandeiras, o som dos fogos e a presença dos marinheiros fazem parte de um ritual que emociona. Para quem nasceu aqui, a cena vem acompanhada da lembrança de pais, avós e bisavós que viveram exatamente esse momento.
Uma sociedade que se encontra à beira do rio há 200 anos. Talvez essa frase explique melhor Piracicaba do que muitos livros de história. O rio nunca foi apenas um cenário. Foi por ele que a cidade cresceu, trabalhou, se encontrou e criou boa parte das suas tradições. Não é coincidência que uma das maiores manifestações populares do município também aconteça sobre suas águas.
Há algo curioso na Festa do Divino. Mesmo reunindo milhares de pessoas, ela costuma provocar uma experiência muito particular. Cada um leva consigo uma lembrança, uma oração, uma saudade ou um agradecimento. Talvez seja justamente essa capacidade de falar com cada pessoa de um jeito diferente que explique por que a tradição continua viva depois de tantos anos.
Uma das cenas mais bonitas desse domingo acontece justamente sobre o rio. Os marinheiros da Marinha do Divino aparecem impecavelmente uniformizados, carregando um orgulho que não cabe apenas na roupa que vestem. Ali existe respeito pela história, pelas famílias que mantiveram essa tradição e por tudo o que ela representa para Piracicaba.
Eles ajudam a lembrar que essa não é apenas uma festa realizada às margens do rio. É uma festa que nasceu dele.
A visita da Bandeira do Divino talvez seja uma das tradições que melhor traduzem o espírito da festa. Antes mesmo das grandes celebrações, ela percorre diferentes bairros de Piracicaba e entra nas casas de famílias que a aguardam com devoção. Em muitos desses lares vivem idosos, pessoas enfermas ou moradores que já não conseguem acompanhar a programação como antes. Ainda assim, continuam ligados à festa. É como se a própria tradição fizesse questão de bater à porta, lembrando que ninguém deixa de fazer parte dessa história apenas porque já não pode caminhar pelas procissões ou acompanhar os barcos no rio.
Num tempo em que quase tudo acontece por uma tela, essa visita preserva uma ideia simples: algumas presenças ainda não podem ser substituídas.
A historiadora e professora Marly Therezinha Germano Perecin, a mais brilhante estudiosa do assunto, costuma dizer que, na Festa do Divino, "o que adianta é a força do caráter". A frase ajuda a explicar por que essa celebração continua mobilizando tantas pessoas. Ela lembra que a tradição não se sustenta apenas pelos rituais, mas pelos valores que consegue transmitir de geração em geração.
Com o passar dos anos, a Festa do Divino deixou de pertencer apenas aos festeiros ou à Igreja. Ela passou a fazer parte da identidade de Piracicaba. É patrimônio de quem reza, de quem rema, de quem canta, de quem recebe a Bandeira em casa e, também, de quem para alguns minutos para assistir ao encontro das embarcações.
Celebrar os 200 anos da Festa do Divino é celebrar uma cidade que conseguiu preservar parte da própria alma.
Neste domingo, os barcos voltarão a se encontrar no rio. Como fizeram tantas vezes ao longo desses 200 anos.
Enquanto esse encontro continuar emocionando quem está nas margens, a Festa do Divino continuará lembrando que a história de Piracicaba não está apenas nos livros. Ela segue viva, sendo vivida.