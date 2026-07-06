Há tradições que sobrevivem porque continuam fazendo sentido. A Festa do Divino é uma delas. Duzentos anos depois, ela ainda ocupa um lugar especial na vida de Piracicaba. Não apenas pela história que carrega, mas porque continua encontrando espaço no presente.

Neste domingo, mais uma vez, os olhos estarão voltados para o Rio Piracicaba, onde acontece a tradicional Derrubada dos Barcos. O encontro das embarcações, o colorido das bandeiras, o som dos fogos e a presença dos marinheiros fazem parte de um ritual que emociona. Para quem nasceu aqui, a cena vem acompanhada da lembrança de pais, avós e bisavós que viveram exatamente esse momento.

Uma sociedade que se encontra à beira do rio há 200 anos. Talvez essa frase explique melhor Piracicaba do que muitos livros de história. O rio nunca foi apenas um cenário. Foi por ele que a cidade cresceu, trabalhou, se encontrou e criou boa parte das suas tradições. Não é coincidência que uma das maiores manifestações populares do município também aconteça sobre suas águas.