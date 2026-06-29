O governo federal lançou nesta segunda-feira (29) uma nova etapa do programa Desenrola, voltada para pessoas que não possuem dívidas bancárias em atraso, mas que pagam taxas de juros elevadas em financiamentos e operações de crédito.
Batizada de "Desenrola Adimplentes", a iniciativa busca ampliar o acesso a linhas de crédito para trabalhadores informais, estudantes e empreendedores vinculados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Segundo o governo, a expectativa é de que até 500 mil trabalhadores informais possam utilizar as novas linhas de crédito. Além disso, cerca de 100 mil beneficiários do Fies também poderão aderir à modalidade.
O lançamento da nova fase do programa foi realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília.
O Desenrola Adimplentes faz parte do Desenrola 2.0, lançado em maio deste ano. A versão anterior foi direcionada para pessoas com renda de até cinco salários mínimos, equivalente a R$ 8.105, além de agricultores, empresas de pequeno porte e estudantes com dívidas relacionadas ao Fies.
Durante o evento, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, apresentou informações sobre as novas regras do crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. As normas para essa modalidade foram regulamentadas na última sexta-feira (26).
Com a nova etapa, o governo busca ampliar o acesso ao crédito e oferecer alternativas para trabalhadores e estudantes que mantêm seus pagamentos em dia, mas enfrentam custos elevados com juros.