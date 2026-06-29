O governo federal lançou nesta segunda-feira (29) uma nova etapa do programa Desenrola, voltada para pessoas que não possuem dívidas bancárias em atraso, mas que pagam taxas de juros elevadas em financiamentos e operações de crédito.

Batizada de "Desenrola Adimplentes", a iniciativa busca ampliar o acesso a linhas de crédito para trabalhadores informais, estudantes e empreendedores vinculados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Segundo o governo, a expectativa é de que até 500 mil trabalhadores informais possam utilizar as novas linhas de crédito. Além disso, cerca de 100 mil beneficiários do Fies também poderão aderir à modalidade.