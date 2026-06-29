Dedicamos nosso último artigo à inveja, reconhecidamente o mais oculto, dissimulado, vergonhoso e destrutivo dos vícios. Cabe agora aprofundarmos um pouco mais o conceito de inveja e, ao mesmo tempo traçar o que se pode designar como a psicologia da inveja, ou a psicologia do invejoso.

A inveja consiste na deformação de um sentimento que, na sua origem, é de si legítimo: o verdadeiro amor de cada qual por si mesmo. Esse sentimento legítimo está na origem de toda forma de progresso e aprimoramento humano. Mas, quando exacerbado e envenenado pelo amor próprio, transforma-se em algo perigoso.

O invejoso geralmente inveja alguém do seu meio familiar ou social, alguém de igual condição parecida com a sua e que pode por isso mesmo considerar como um rival ou competidor. Só muito raramente o invejado é pessoa distante ou colocada na escala humana em posição muito superior à do invejoso. Tal característica já foi notada na Grécia Antiga por Aristóteles na sua obra Retórica das Paixões.