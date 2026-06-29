Conduzida pela Mirante, operação diária das 25 estações responde pelo tratamento anual de mais de 40 bilhões de litros de esgoto.
Os avanços registrados por Piracicaba na área de saneamento básico são resultado de um processo contínuo de investimentos e aprimoramento operacional. Desde o início da concessão, em 2012, a Mirante investiu mais de R$ 600 milhões destinados à modernização e expansão do sistema de esgotamento sanitário do município. Neste mês, a concessionária completa 14 anos de atuação na cidade, período em que contribuiu para consolidar a universalização do tratamento de esgoto na área urbana.
Atualmente, a estrutura operacional é composta por 25 estações de tratamento de esgoto (ETEs), 67 estações elevatórias e aproximadamente 1.800 quilômetros de redes coletoras. O sistema possibilita que todo o esgoto coletado na área urbana receba tratamento adequado, índice alcançado em 2016 e mantido ao longo dos anos.
“A evolução dos indicadores de saneamento em Piracicaba reflete um trabalho baseado em planejamento de longo prazo, investimentos constantes e acompanhamento operacional diário. O monitoramento frequente das estruturas e a utilização de tecnologia permitem assegurar a eficiência do sistema e a qualidade do tratamento realizado”, destaca Josiane Santos, gerente executiva da Mirante.
A operação trata anualmente mais de 40 bilhões de litros de esgoto e para assegurar a continuidade dos serviços, as unidades são acompanhadas em tempo real pelo Centro de Operações Integrado (COI), que funciona ininterruptamente, 24 horas por dia. Além disso, mais de 29 mil análises laboratoriais são realizadas mensalmente para monitorar a eficiência dos processos e atender aos parâmetros exigidos pela legislação ambiental.
O cuidado com os recursos hídricos também faz parte das ações desenvolvidas pela concessionária. Entre elas está o programa Ribeirão Limpo, iniciativa voltada à prevenção de lançamentos irregulares e à identificação de conexões inadequadas de águas pluviais na rede de esgoto. O programa atua de forma contínua em cerca de 200 pontos estratégicos do município. São aproximadamente 1.200 inspeções realizadas todos os meses para identificar possíveis irregularidades e contribuir para a preservação dos córregos e ribeirões da cidade.
Destaque nacional em avaliações do setor
O desempenho alcançado pelo município também tem sido reconhecido em avaliações nacionais. Em 2026, Piracicaba conquistou a liderança no Ranking do Saneamento elaborado pelo Instituto Trata Brasil, consolidando-se como referência no setor. O município também obteve reconhecimento na primeira edição do Prêmio ARES-PCJ “Práticas de Destaque em Saneamento”. A concessionária recebeu o primeiro lugar na categoria Ouvidoria, com o programa Afluentes, além da terceira colocação na categoria Enfrentamento da Escassez Hídrica, com o projeto Ribeirão Limpo.
Com os principais indicadores já consolidados, os trabalhos seguem direcionados à manutenção da qualidade dos serviços. “Nosso compromisso é dar continuidade à melhoria dos serviços prestados, investindo tanto nas estruturas existentes quanto em soluções que contribuam para a eficiência operacional do sistema”, afirma Daniel Mantovani, diretor-presidente da Mirante. Ele ainda ressalta ainda a importância da participação da população para a preservação dos resultados alcançados. “Também desenvolvemos ações de educação ambiental para conscientizar a comunidade sobre o uso correto do sistema de esgotamento sanitário. Esse engajamento é fundamental para a proteção do Rio Piracicaba e dos demais corpos hídricos do município”, conclui.