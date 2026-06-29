Conduzida pela Mirante, operação diária das 25 estações responde pelo tratamento anual de mais de 40 bilhões de litros de esgoto.

Os avanços registrados por Piracicaba na área de saneamento básico são resultado de um processo contínuo de investimentos e aprimoramento operacional. Desde o início da concessão, em 2012, a Mirante investiu mais de R$ 600 milhões destinados à modernização e expansão do sistema de esgotamento sanitário do município. Neste mês, a concessionária completa 14 anos de atuação na cidade, período em que contribuiu para consolidar a universalização do tratamento de esgoto na área urbana.

Atualmente, a estrutura operacional é composta por 25 estações de tratamento de esgoto (ETEs), 67 estações elevatórias e aproximadamente 1.800 quilômetros de redes coletoras. O sistema possibilita que todo o esgoto coletado na área urbana receba tratamento adequado, índice alcançado em 2016 e mantido ao longo dos anos.